老公嗆「自戀愛表現女瘋子」！賈永婕準備曝瞎妹纏老董內幕

賈永婕老公幸福曬出和女兒們的合照。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

台北101董事長賈永婕為宣傳101日前親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球。今（16）日賈永婕在臉書曬出多張老公與兩個寶貝女兒幸福合照，王兆杰和女兒們一起坐在聖誕樹前面，女兒們紛紛嘟嘴獻吻，賈永婕透露這些是老公PO在個人社群畫面，看起來相當幸福，不過配上的文字卻瞬間「惹怒」老婆，讓賈永婕不滿開嗆「王董最近翅膀長硬了...也活得不耐煩了」。

賈永婕在臉書轉述，老公竟然在個人臉書上寫下：「女兒們各自回到學校繼續enjoy她們的美好校園生活，我又要獨自面對自戀、愛表現的女瘋子董事長和一個很愛耍帥裝酷的高中生了！女兒期待你們放假快回來拯救老爸」，還附上兩個哭臉表情符號。

留言區出現一堆跟風的好朋友們留言「辛苦了，我都有點同情你之類的。王董真男人啊！」看到老公好友抱團取暖的留言，賈永婕反擊表示「很好真男人，既然你敢說，那我也要來考慮看看是不是要把上次那個瞎妹私訊你的事情說出來。再附送另外一個瞎妹纏上老董的鬼故事！請問大家有興趣嗎？」

貼文一出，讓許多粉絲相當期待，笑稱已經準備好珍奶、雞排與小板凳，等著要聽故事，網友紛紛留言：「想聽鬼故事～等待ing」、「板凳好了」、「瞎妹私訊不都是詐騙集團嗎？」、「我準備好了……期待」，氣氛熱絡，充滿期待。就連女星寇乃馨也留言「非常有興趣！必須聽」，女星陶晶瑩則發出邀約：「請來我的podcast講，我還要發新聞稿！」賈永婕則笑回：「哈哈哈哈，那真的會血流成河」。

此外，曝光的其中一張照片，賈永婕大女兒安安（Anan）與小女兒小羽的笑容十分甜美，其中安安更是一比一還原媽媽的臉，笑容與媽媽十分相似，網友紛紛留言稱讚：「姐姐跟媽媽超像！都很美」、「右邊女兒超級像媽媽」。

