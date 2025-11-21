老公坤達涉閃兵案被求刑 柯佳嬿：陪他面對反省

（中央社記者洪素津21日電）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，謝坤達被求刑2年8月。今天柯佳嬿宣傳新戲首度面對媒體，她表示現在就是陪伴坤達，他也正在面對和反省，隨後試圖用和曾敬驊有吻戲來避談逃兵話題。

柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田今天出席新戲「如果我不曾見過太陽」宣傳記者會，提到謝坤達涉逃兵一事，柯佳嬿表示事前當然不知情，現在就是陪伴坤達一起面對和反省，至於其他細節，柯佳嬿笑稱和曾敬驊有吻戲來閃躲話題。

廣告 廣告

現在坤達涉入的閃兵案還在審理中，檢方表示，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等5人為公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具相當影響力與示範作用，卻蓄意逃兵，背離社會對公眾人物期待與公民應盡責任。

柯佳嬿這次在劇中飾演一名視障者，也是串起1、2部曲很關鍵的人物，為了貼近視障者的角色，柯佳嬿親自到愛盲基金會去接觸視障朋友，也拜訪一名視障朋友的家，和他一起喝咖啡，分享生活大小事，拿手杖回家練習。

柯佳嬿坦言演出視障者最難的是不能看對手演員，「我的焦點不是放在地上就是要跟攝影機配合，要看起來沒有焦點，要失焦」。（編輯：林恕暉）1141121