老公外帶小三回家！人妻看監視器抓包怒提告

高雄一名莊姓女子發現丈夫婚後行徑詭異，最終竟在自家廚房的監視器影像中，捕捉到丈夫與另一名倪姓女子親密依偎的畫面。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄一名莊姓女子發現丈夫婚後行徑詭異，最終竟在自家廚房的監視器影像中，捕捉到丈夫與另一名女子花花（化名）親密依偎的畫面。事件曝光後，莊女身心受到嚴重衝擊，遂向法院提起損害賠償之訴。橋頭地院審理後，認定花花確實侵害配偶權，判須支付莊女15萬元精神補償，可再上訴。

莊女與吳姓男子於民國104年結婚，共育有兩名子女。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決書指出，莊女與吳姓男子於民國104年結婚，共育有兩名子女。直到民國113年2月起，莊女注意到丈夫言行開始不尋常，不但對家務與孩子漠不關心，外出時間也變得飄忽不定。她因此調閱家中監視系統，卻意外看到丈夫帶著花花進門，兩人以近距離擁抱、倚靠等曖昧動作相處，令她難以接受。

莊女隨後翻查丈夫手機，發現兩人自112年10月透過交友軟體認識後，便多次一同北上旅遊、前往汽車旅館過夜，甚至互訪住處。雙方往來頻繁，發生性行為的次數平均每月2至3次。此外，丈夫還不斷匯款給花花，金額從小額到十萬元不等，累計超過82萬元。這些內容讓莊女精神崩潰，不得不尋求心理諮商協助。她最終向法院請求60萬元精神慰撫金，控訴花花破壞其婚姻。

花花在庭上辯解，表示自己先前從事性工作，與吳男之間僅為交易關係。（示意圖／翻攝自pixabay）

面對指控，花花在庭上辯解，表示自己先前從事性工作，與吳男之間僅為交易關係，並無感情成分。她反稱是吳男主動接近，自己因須獨力扶養孩子，為了生計才同意性行為交換。花花還指出，吳男事後曾向她追討款項，並申請強制執行，如今遭訴求損害賠償，她懷疑背後可能仍是吳男所為。

然而法官逐一檢視雙方的LINE對話與監視器影像後發現，兩人除了性交易的內容，還有大量日常情緒交流、生活關心與家庭議題的互動。加上匯款頻率與金額落差極大，遠超過一般性交易範疇，明顯呈現超越朋友界線的關係。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pixabay）

橋頭地院認為，整體證據足以證明兩人維持長期且穩定的親密往來，屬於明顯的不倫行為。惟考量雙方經濟條件、學歷背景及花花收入狀況，認為莊女主張的60萬元金額偏高，最終裁定須賠償15萬元較為適當，全案可上訴。

