老公外遇吵到鄰居差點報警？！王彩樺對戲游安順太逼真啦

能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺在電影《恨女的逆襲》中飾演女主角林怡婷的母親，卻慘遭游安順飾演的丈夫長期連環外遇，讓她感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」兩人拍攝爭執戲時情緒爆棚，驚動鄰居差點報警，甚至引發網路熱議，堪稱未演先轟動。

王彩樺（右）在片中飾演林怡婷的母親，為家庭付出一生，幾乎失去自我。 （圖／華映娛樂提供）

電影《恨女的逆襲》榮獲2023金馬創投百萬首獎及第62屆金馬獎最佳動作設計，今日（12日）公布正式海報，由李宜珊導演執導，集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等金獎卡司，陣容亮眼。王彩樺為詮釋角色全素顏上陣並刻意增胖，展現敬業精神。

王彩樺（左起）、林怡婷、田翔元在《恨女的逆襲》中飾演感情緊密的一家人。 （圖／華映娛樂提供）

王彩樺對劇本深感觸動，認為這是「傳統吃苦耐勞型」母親，面對丈夫外遇選擇認命。她豁達地說：「夫妻不是來感恩就是還債，一切都是最好的安排。」這是她與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爭吵再到形同陌路，她直呼過癮，並讚游安順是「戲神」，表示：「這次跟順哥演戲真的很爽！」

王彩樺在《恨女的逆襲》中小秀舞技。 （圖／華映娛樂提供）

兩人一場激烈爭執戲驚動鄰居，甚至有人將現場動靜PO上社群平台「脆」，當晚吸引數萬人觀看，劇組緊急請求移除以免劇透。王彩樺笑說：「隔壁鄰居以為我們真在吵架，還要報警說樓下有人吵。」游安順則表示，與王彩樺對戲默契十足，並喊冤說：「我和千娜的關係可能看起來有點曖昧，但在我感覺什麼都沒發生，我算是她的良師益友吧？」

王彩樺在《恨女的逆襲》中為了貼補家用每天必須做便當、賣便當，勞心勞力。 （圖／華映娛樂提供）

導演李宜珊對兩人表現讚不絕口，稱他們能隨時變換演法，即興演出游刃有餘。游安順在片中面對女兒質問時總以淡然微笑應對，李宜珊認為這種情緒穩定的父親形象讓電影更立體。游安順也表示喜歡現場即興發揮，其中一場離家出走戲，他主動嘗試落淚，畫面動人，最終被導演選用。

游安順（中）在《恨女的逆襲》中飾演深受兒女仰慕的父親。 （圖／華映娛樂提供）

王彩樺與游安順對飾演女兒的林怡婷一致好評。游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員名副其實，並說：「怡婷是努力型演員，解讀角色的能力很棒，未來會是閃亮之星！」王彩樺也讚林怡婷爆發力強，自我要求高，尤其練拳擊時受傷讓人看了不捨，但她非常努力。

游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。 （圖／華映娛樂提供）

電影正式海報由三金設計師方序中操刀，主視覺聚焦林怡婷側臉，以「被揍的這張海報」象徵生活衝擊，女主角以拳擊姿態直面挑戰，傳達「面對」與「理解」的逆襲精神。《恨女的逆襲》預計於2026年1月16日全台上映，更多資訊可關注官方臉書及IG。

三金設計師方序中為《恨女的逆襲》設計正式海報。 （圖／華映娛樂提供）

