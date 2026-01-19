老公寓慶生趴地板坍塌！30人急墜、5人遭埋

▲法國巴黎18日驚傳公寓樓地板坍塌意外，約50人在五樓慶生時地板突然崩塌，其中約30人摔到4樓，導致19人輕重傷。（圖／翻攝自Ｘ／Le Parisien）

[NOWnews今日新聞] 法國巴黎18日驚傳公寓樓地板坍塌意外，約50人在五樓慶生時地板突然崩塌，其中30人直接掉到4樓，導致19人輕重傷。

據法媒《巴黎人報》等報導，巴黎十一區阿梅洛街一棟6層樓公寓，17日午夜至18日凌晨左右，5樓地板發生坍塌意外，砸落4樓公寓，事發時5樓約有50人正在舉行生日派對，為60歲的女屋主慶生，在場參與者的年紀都不小。

鄰居受訪時說，午夜剛過不久就聽到「一聲低沉悶響，接著就是一聲巨響」。其中一名賓客法布里斯（Fabrice）回憶，「大約30人疊在一起掉下去。這一切發生得太快了，地板結構直接斷裂。」

一名參與者也說，當時正在烤蛋糕、唱生日快樂歌，唱到一半地板突然就塌了。他也提到，屋主在當地已經居住超過30年，平時公寓都看起來很正常，沒想到會發生這種意外。

巴黎警察局表示，事故造成19人受傷，其中16人住院治療，1名傷者一度心跳驟停送醫後恢復。5人被埋在廢墟下獲救。

當地消防表示，初步調查顯示，公寓坍塌屬於「結構性」事故，沒有瓦斯外洩，也並未損壞建築物結構；巴黎警察總部建築師安東（Antoine Cardon）表示，陽台漏水導致樓地板損壞，進而引發整層樓的地板連鎖坍塌，約100平方公尺的公寓中，有60平方公尺的地面塌陷。

該棟公寓的物業經理弗雷蒙（Gilles Frémont）表示，沒有收到大樓有漏水、裂縫的通報，但公寓屋齡已經超過150年，即使沒有預警，屋齡也是意外的重要因素。

事故發生後，警消已疏散該棟公寓，附近建物的居民也被臨時疏散，直到凌晨4點才能返家。

