老公寓斷水斷電多日 動保處破門救出1犬4貓！還有一具「貓屍遺骨」

動保處緊急將現場的1犬4貓送醫。北市動保處提供



台北市信義區富陽街一處老舊公寓近日遭鄰居多次通報散發惡臭，且屋內傳出微弱犬吠聲。台北市動物保護處在多次聯繫飼主未果後，於11月28日會同警方及房東進入住處，發現屋內已斷電多日，環境髒亂，地面堆滿動物排泄物及未清理貓砂，完全沒有水與食物，紙箱內還發現了一具貓咪遺骨。動保處立即將屋內1隻犬與4隻貓緊急送醫安置，並依《動物保護法》移送刑事偵辦。

北市動保處指出，該名住戶曾於今年6月20日遭人通報疑似貓隻飼養不當，當時已派員持續輔導及追蹤。但在11月21日，動保處再度接獲通報，指稱屋內疑似遭斷電、散發惡臭，且傳出狗狗虛弱吠叫聲。

隔日（11/22），動保處成功說服飼主交出1隻受傷貓咪送醫診療，但之後飼主多次避不見面，也不願再配合後續追蹤。直到11月28日，動保處與警方、房東一同破門進屋，發現室內電力已中斷多日，地面遍布大量動物糞便與未清理貓砂，也未見任何食物、飲水設備。

現場1隻小黑狗與4隻貓咪皆出現呼吸道感染症狀，已全數送往動物醫院接受檢傷與治療，經獸醫師診斷生命跡象穩定；另有1隻貓於過程中逃逸，已於11月30日被找回。

虛弱的小黑狗已緊急被收容安置。北市動保處提供

動保處表示，本案涉及動物不當飼養及貓隻死亡，已移送刑事偵辦，同時啟動行政調查，將依法處分飼主，並將於稍後約談飼主到案說明。

動保處強調，許多動物受虐案常隱藏於密閉住家內，難以及時發現，需仰賴民眾通報共同守護動物生命。依《動物保護法》規定，虐待、傷害或疏於照顧動物者，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。若民眾發現動物受傷、受困或疑似受虐，可24小時撥打1959動物保護專線，動保處將立即派員前往處理。

