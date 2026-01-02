老公寓裝電梯現賺6百萬！北市加碼補助每戶僅付15萬「權狀竟還變大」

生活中心／綜合報導

台北市信義區富台社區利用「策略地區」加碼優惠申請增設電梯，獲市府核定補助480萬元，每戶僅需負擔15萬元。(示意圖／資料照)

面對全台「人屋雙老」危機，內政部與雙北政府積極推動老宅整建。台北市信義區富台社區利用「策略地區」加碼優惠申請增設電梯，獲市府核定補助480萬元，每戶僅需負擔15萬元。完工後不僅解決長者上下樓難題，住戶權狀面積更增加1坪，推估房價增值近600萬元，成為老屋延壽與資產活化的成功案例。

根據《鏡週刊》報導，隨著高齡化社會來臨，老舊公寓缺乏電梯成為居住痛點。台北市政府早在10年前即推出「整建維護補助」，針對特定「策略地區」提供最高總工程經費90％的補助金。市府更推出「整維得來速」方案，其中B套餐專注於「增設電梯」，一般地區補助300萬元，若位於市府劃定的景觀軸帶等策略地區，補助上限則加碼至480萬元。

位於捷運永春站附近的信義富台社區，便是此政策的受惠者。該社區管委會陳姓主委表示，因看到民生社區有成功案例，便積極推動社區改造。該社區計畫安裝13部電梯，目前已完成12部。以單部電梯造價600萬元計算，扣除市府加碼補助的480萬元，剩餘款項由扣除一樓後的8戶住戶分攤，平均每戶僅需支付約15萬元，即能享有電梯大樓的便利性。

除了生活品質提升，增設電梯更帶來實質的資產增值。根據《建築技術規則》與《公寓大廈管理條例》，電梯井與候梯空間屬於合法共有部分。台北市都市更新處指出，完工後住戶可向地政事務所申請「建物所有權第一次登記」或「面積變更登記」。以富台社區為例，新增約8坪公設空間由8戶均分，每戶權狀面積因此增加1坪。

若以房價估算，該社區在2020年尚未裝設電梯前，實價登錄行情約為每坪63.5萬元；電梯完工後，近期成交價已攀升至每坪80.2萬元。以陳姓主委家中原本30坪計算，加上新增的1坪公設，總坪數達31坪，房屋總價值從1905萬元躍升至2486.2萬元。意即住戶投入15萬元成本，帳面資產價值卻增加了581.2萬元。

房市專家蕭大立分析，都市更新整合難度高且耗時長，對於不符合都更條件或缺乏建商進駐誘因的老舊社區而言，善用政府「整建維護」補助是更務實的選擇。透過「老宅延壽」計畫，民眾無須搬離熟悉家園，即可同步實現居住安全升級與資產增值，是一條高性價比的捷徑。

公寓,住宅,社區（示意圖／Pixabay）

