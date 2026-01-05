老公寓「化糞池爆滿」全棟擺爛！他封管反制 網敲碗等現世報

老公寓糞管堵塞甚至「倒灌」，屋主苦於鄰居拒絕分攤修繕費用，一氣之下封管反擊，讓樓上住戶陷入「大號外帶」窘境。這段神反轉現世報讓許多網友紛紛拍手叫好。

有民眾最近遇上管線堵塞導致汙水滿溢的崩潰場面，他封住自家糞管終於讓不願處理的鄰居吞苦果。（示意圖／非當事地點／取自photoAC）

最近有民眾在社群平台發文訴苦，他將老公寓2樓出租給別人，沒想到房客突然通知馬桶不通，緊急請通管的師傅處理到半夜，工具甚至斷在管線裡，嚇得其他師傅都不敢來接案。

又加上公寓其他住戶也不知道管線配置，且找不到化糞池開孔，屋主先自掏腰包1萬2000元，找來7.2噸的水肥車，竟連水肥業者都直言沉積狀況太嚴重，無法抽取乾淨，管線依然不通。

廣告 廣告

屋主無奈下只能讓租客搬家，此時許多通管方法全告失敗，不過屋主也找到，化糞池原來位在屬3樓住戶持有的地下室裡，但3樓住戶辯稱3樓管線並不通往2樓，還以「自己沒受影響」、「你（2樓屋主）婆婆很有錢，你們先出沒關係」為由，不願分攤費用。

氣炸的屋主索性找師傅封住2樓糞管，不再讓3樓及以上住戶的穢物流經管線，接下來的反轉大快人心，「下午老公就接到（3樓）鄰居打電話來說馬桶水下不去了，整個也太舒心了吧」！屋主說，3樓住戶在電話斥責屋主夫妻，「鄰居打來跟我老公說我們怎麼能這樣子？他們大號都已經外帶了，現在連小號都沒辦法上」。3樓住戶終於要直面汙水四流的窘境。

但屋主透露，相較於自己家已花超過4萬元，3樓住戶占了3樓和4樓卻只願出4萬元，且這次問題出在共有管線上，佔大頭的3樓住戶又想無視，屋主直接撂話「你們的大小號就繼續外帶吧」！

貼文吸引大批網友留言討論，有內行網友建議，現在談判籌碼都在屋主自己手上，不妨再等東風，「讓他急一會兒，讓他知道你的感受，不要那麼快談」、「我覺得農曆年後再跟他談」、「沒人要處理那就一層一層封上去，等那個反對的受不了就會同意了」、「先出國好好放假放鬆一下，回來再說」。

延伸閱讀

帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造