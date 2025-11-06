老公寓8萬餘棟 北市府推設電梯政策增分期領補助

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市都更處表示，30年以上且無電梯老公寓約8萬餘棟，推動電梯加碼辦政策，因考量增設電梯前，申請人須自籌全額費用且完工後才能請款，推出分期領補助措施，10日生效。

台北市都市更新處今天發布新聞資料表示，高齡化來臨，多數長輩居住在無電梯的公寓，為鼓勵老公寓設電梯，市長蔣萬安上任後推都更第5箭電梯加碼辦政策，補助金額提高至新台幣300萬元，2年半累積申請案達78件。

都更處表示，因申請人完成增設電梯前，需自籌全額費用支付廠商，待完工取得電梯使用許可後，才能1次請領全部補助款，讓民眾感受到財務壓力。

都更處表示，為減輕民眾財務壓力，市府推動電梯補助政策再升級，將提供分期領補助款新措施，且為符合2050年淨零排放，希望藉由補助鼓勵老公寓可增設變頻控制、省電休眠、智慧化控制等節能系統電梯，確保新設電梯也可兼顧能源效率與永續環保。

都更處表示，電梯補助新措施已在10月31日修正公布，將於11月10日生效，歡迎符合申請條件的舊公寓及社區踴躍申請。

都更處表示，此次修法增訂分期請領補助款，共2種方式提供申請人選擇，只要申請案獲核准補助後3個月內，民眾可提供已支付廠商費用單據，及發票請領上限50%補助款，完工取得電梯使用許可後，再請領剩餘補助款，或1次請領全部補助款。

都更處表示，為協助市民順利申請補助，可來電洽詢或至到場諮詢服務，也能透過官方網站內的熱門查詢申請專區下載資料，或至台北都更解壓說的臉書Facebook粉絲專頁瀏覽資訊。（編輯：方沛清）1141106