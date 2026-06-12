老公想帶小三來台外遇！日人妻實況式PO文抓姦 全台網友力挺

日本有名人妻近期在社群平台Threads上，大爆丈夫想要出軌的經過，原本只是想抒發自己的苦痛，但沒想到因為丈夫跟小三出軌旅行的地方是台灣，馬上吸引成千上萬的台灣網友關注，不少台灣民眾也留言表示願意協助她，宛如一場「全台網友任務」。

該名日本人妻昨（11）日表示，丈夫跟她說要去國內的愛媛縣出差，但被自己發現是要跟小三到台灣不倫約會，但她已經把丈夫的護照藏到娘家，老公現在找不到護照整個臭臉。人妻接著表示，丈夫後來有詢問其它證件如健保卡放在哪？她裝傻說證件應該都在丈夫自己的錢包裡，丈夫只好繼續找護照。

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人妻接著分享，她還詢問老公在找什麼，對方則回應「沒、沒什麼啦…」，就繼續找護照。而到了12日清晨，她再度發文表示，老公好像放棄了，正露著肚子睡在客廳裡，但自己看到一旁的行李箱，「他還是要去台灣嗎？我很好奇他是不是找到了不用護照也能飛的方法」。

不過到了12日中午，人妻沮喪發言，老公還是去了小三的公寓裡，不知道回來之後要怎麼給她伴手禮，自己猜測應該是會用「賣完了」或「沒時間買」其中一句話應付。到了晚間，人妻發現，自己老公外遇的事情已經轟動台灣。此外，她還補充，自己跟老公要了一張旅館的照片，確實有得到老公的回應，但她懷疑這張照片是AI做的。

該人妻實況老公出軌的系列文，引發大量日、台網友的關注，每篇瀏覽都破百萬，日本愛媛的網友紛紛出意見，提供她當地特產，讓她老公買回來。而台灣的網友則留言「我是台灣人。請告訴我對方的名字。我們會把台灣的所有人都召集起來」、「讓他來，然後在Threads上告訴大家老公特徵，就會發現全台灣都是老婆的徵信社」、「建議打上老公特徵，台灣人一天就幫忙找出來了」、「結果台灣人都跑去機場接機」。

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