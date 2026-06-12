「老公我真的好想你」傅子純頭七前夕 遺孀再發文逼哭萬人

遺孀Corrinna分享夫妻倆5月底同遊峇里島的甜蜜合照，令人不勝唏噓。（圖／翻攝自臉書，Corrinna Lee）

八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年41歲，消息震驚演藝圈，也讓親友與粉絲難以接受。13日將迎來頭七，遺孀Corrinna連日來持續透過社群平台抒發思念之情，不僅曬出夫妻倆上月底同遊峇里島的甜蜜合照，更透露在家中看見丈夫生前留下的貼心舉動，讓她瞬間情緒潰堤，字字句句令人鼻酸。

傅子純生前貼心照顧家庭，如今天人永隔令家屬相當不捨。（圖／翻攝自臉書，Corrinna Lee）

Corrinna表示，自從傅子純離開後，連日陰雨綿綿，讓她不禁想起丈夫生前被朋友戲稱為「雨男」的綽號，感嘆一切似乎冥冥之中早有巧合。面對突如其來的生離死別，她至今仍無法接受現實，忍不住寫下「老公我好想你，真的好想你」，短短幾個字道盡喪夫之痛。

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她也分享夫妻倆5月底前往峇里島度假的珍貴回憶。照片中，兩人臉上掛著燦爛笑容，她親吻著丈夫臉頰，互動甜蜜自然，還一同前往鐘乳石洞餐廳探險，留下許多幸福身影。Corrinna透露，當時傅子純曾提及可能想暫時休息一檔戲劇工作，因此她早已開始規劃未來行程，希望帶著丈夫到處旅行、看看世界，好好享受屬於兩人的時光，未料所有計畫都因這場突如其來的病痛戛然而止。

最讓她心碎的是，回到家後處處都能看見丈夫留下的痕跡。她透露打開冰箱時，發現裡面放著一袋袋早已削好、分裝完成的芒果，顯然是傅子純生前特地為她準備；甚至連家中的花草照顧問題，丈夫也一直放在心上。那些過去習以為常的貼心舉動，如今卻成為最難以割捨的思念來源，讓她忍不住感嘆，傅子純始終是家裡最體貼的人。

由於13日就是傅子純頭七，Corrinna也向亡夫深情喊話：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我一聲寶貝。」她更叮嚀丈夫「明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒」，字裡行間充滿不捨與牽掛。貼文曝光後，大批粉絲湧入留言區替她打氣，好友高欣欣也暖心留言表示，相信傅子純一定會回家看看最愛的家人，希望她能堅強度過這段最難熬的日子。

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