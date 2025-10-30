老公捐精給弟媳生女！人妻被隱瞞20多年才知情 崩潰「要去殺那孩子」遭判刑

南投埔里一名60歲吳姓婦人，因丈夫27年前將精子提供給弟弟與弟媳進行人工受孕，生下一名女兒，去年得知此事後情緒崩潰，在多個臉書社團及姪女相關頁面連續發表16篇貼文，痛罵小叔夫妻「為了讓老婆懷孕竟找自己哥哥」、「與哥哥偷情生小孩」，甚至揚言要殺掉姪女。事件曝光後，小叔夫妻報警提告，法院依恐嚇危害安全罪與非法利用個人資料罪判處拘役40日及有期徒刑4個月，均可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，吳姓婦人多年來對丈夫的隱瞞完全不知情，直到去年6月才發現丈夫曾捐精給弟媳，助其人工受孕生女。她在臉書及地方社團使用本人或丈夫帳號多次發文，內容充滿侮辱與誹謗，甚至公布小叔夫妻及姪女的個資，還打電話辱罵弟媳並威脅要傷害女兒。法院認定她的行為已嚴重侵害名譽及個人隱私權，屬多次接續犯，因此依法判刑。

針對此事件，律師蘇家宏感慨：「人的身體、精子、卵子、DNA對於伴侶而言，其實是很私密而且『專屬』的，要跟配偶以外的人分享，對大部分人來說很難忍受。」以此案例來說，妻子甚至被隱瞞長達20幾年，「建議在進行捐精或人工生殖手術前，要好好跟另一半溝通，不要私自作主，讓彼此心裡留下疙瘩。」

至於孩子在法律上屬於誰，蘇家宏解釋：「如果太太在婚姻關係中，有經過先生同意，用別人的精子人工受孕生下小孩，那這個小孩在法律上就算是夫妻兩人的『婚生子女』。」他補充，過去法律規範不如現在完善，曾有人工生殖孩子爭取捐精者繼承權的案例，但現行制度已限制醫療機構只能提供基本血型、膚色、種族資訊，降低法律糾紛風險。

