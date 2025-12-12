老公日本代買酒超過10瓶！林舒語崩潰：行李全是酒還用我衣服包

林舒語在節目中無奈透露，每次飛日本老公總愛「買酒成災」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視，下同）

藝人林舒語近日在節目中分享一段難忘的出國經歷。她透露，因丈夫熱衷收藏日本限定酒款，夫妻兩人每次赴日旅遊時，她總面臨「行李被酒瓶塞滿」的龐大壓力。某次甚至為了幫朋友代購，帶回超過10瓶酒，讓她直呼「真的崩潰！」

「有沒有人剛好從日本回來？」她崩潰發限動求救朋友幫帶。

根據她在《單身行不行》節目中受訪表示，丈夫不僅會為自己購買喜歡的酒品，還會主動幫朋友代買。他常在日本當地拍下限量酒款與朋友分享，一聽見對方想請託代購，就毫不猶豫地答應。林舒語坦言：「日本酒確實很有特色，但酒又重，加上航空有攜帶限制，真的壓力超大。」

更令她無奈的是，某次丈夫竟預先下訂多瓶酒，直接寄送到她友人住處，「是用箱子寄去的，一箱一箱放在我朋友家，已經造成困擾了。」當她得知消息後立即反對攜帶返台，強調「這些有數量限制，不可能帶回來」，但丈夫仍堅稱「一定可以處理」。

兩人因此在旅途中多次爭執。儘管林舒語擔心行李超重或觸犯海關規定，丈夫卻輕描淡寫地說：「我們有3個小孩，就能帶6瓶啊！」她當場反問：「小朋友不能喝酒，這樣算數嗎？」對方甚至還將母親和婆婆的名額算進去，最後總共攜帶十幾瓶酒回台。

林舒語更透露，為了保護酒瓶，丈夫竟然直接拿她的衣服來包裝，「我超級生氣！」但對方仍堅信她一定會想到辦法，讓她只能無奈求助親友。在限時動態中，她發文求援：「有沒有人剛好要從日本回台灣的？」最終幸運地找到一位回程朋友幫忙分擔酒瓶數量，總算順利通關。

她回憶當時心情仍感到不安，「很怕被罰錢，所以連時間都抓很準。」她無奈表示，這次雖然成功運回十多瓶酒，但其中僅有兩瓶是丈夫的，其餘全是朋友委託代購。「又沒賺錢，純幫忙，真的好崩潰。」

這段經歷也讓她體會到，儘管是出於好意幫忙代購，仍要顧慮規定與自身負擔，否則一趟旅程不只行李重，連情緒都會「超載」。

