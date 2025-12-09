老公用LINE偷吃2年！妻開「1功能」一次抓包

生活中心／王靖慈報導

一名妻子於網上分享自己偶然借用丈夫手機時，發現陌生女子的訊息，察覺有異後，解鎖了LINE的「隱藏聊天室」功能。她隨後崩潰發現，聊天室內滿滿都是丈夫不正當的紀錄，讓她長久以來的信任瞬間瓦解。面對這份突如其來的背叛，她陷入了深深的矛盾，一時之間無法決定究竟該選擇結束婚姻還是努力延續這段關係，於是上網發文詢問網友們。





女網友發現丈夫偷吃後發長文。（圖／翻攝自Dcard）





丈夫使用「隱藏聊天室」功能偷吃。（圖／翻攝自LINE）

一位與丈夫愛情長跑七年、婚後三個月的妻子，於2022年的年底在Dcard以「婚後才發現老公交往時約X」傷心發文，文中她稱自己意外發現丈夫手機內藏有大量隱藏的聊天室，在LINE查看訊息後，赫然發現其中有八成是「不正當的聊天」或「約X」的紀錄，時間橫跨2020年至2022年初。雖然丈夫立刻下跪道歉，堅稱「這些都是以前的事，最後一次就是2022年初」，且婚後已收心。但這突如其來的背叛，讓妻子長久以來建立的信任瞬間崩塌，感覺身邊的人變得陌生，讓她陷入極度混亂的狀態，並心碎表示：「連他哭著道歉的樣子我都覺得好噁心」，不知該選擇離婚或繼續這段關係。





貼文引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後，引發大批網友關注，留言數甚至多達529則，有網友看到後驚訝表示：「太噁心了…這一定很衝擊…我覺得我會完全不能接受，誰知道他對妳還有什麼謊言？」、「所以說為什麼這麼多人要看男友手機就是為了避免這種事情發生…」、「交往了七年還結婚了，一定是超級震驚跟不敢置信，如果是我應該會離婚…」，以及部分網友心疼原PO，並安慰：「好心疼你，我之前也抓過我男友用交友軟體」、「雖然是很心痛，應該還是選擇離婚了，拍拍」。此外，有網友直白提醒原PO「偷吃只有 0 次和無數次」的觀點，底下一大批網友紛紛建議原PO「離婚」和蒐證提告，採取法律行動，希望原PO能向前看。

原文出處：人妻解鎖LINE「1功能」瞬間崩潰了！老公2年「偷吃秘密」一次抓包

