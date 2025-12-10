老公節儉規定「冷氣不能開26度以下」！佩佩太熱偷開被抓包 1NG舉動踩爆夫妻地雷

女星佩佩近日上節目《女王大人》，透露老公平日相當節儉、是一位「節能鬥士」，通常她也都會儘量配合對方要求，然而有一次忍不住打破規定偷開冷氣，就被老公逮個正著，她情急之下選擇說謊掩飾，竟釀成一場夫妻冷戰！

佩佩坦言，老公節儉的程度「很可怕」，平時嚴格規定家中冷氣只能開26度，若氣溫已低於26度就不可以開。但某一天老公帶女兒外出之後，她在家做家事熱得滿身大汗，忍不住就偷偷把冷氣開到18度，在涼爽的溫度中休息了一下，沒想到竟不小心睡著，直到聽見有人在開門的聲音，才瞬間驚醒！

當下佩佩心想「完蛋了」，立刻手忙腳亂把冷氣溫度調回26，總算是在老公進門前掩飾完畢。然而室內溫度太低，老公一進門就察覺不對，瞇起眼睛質問「怎麼那麼冷」，她當下心虛，第一反應就是裝沒事：「喔，不是說有颱風要來了嗎？」然而老公拿起冷氣遙控器，就發現溫度雖然設定26，但室內溫度顯示只有22，馬上戳破她拙劣的謊言。

佩佩情急之下說謊，反而引爆老公怒火。（圖片來源：YouTube 緯來綜合台）

因為說謊被抓包，當下夫妻氣氛已經很尷尬，怎料年幼的女兒還渾然不覺，天真地指著媽媽大喊「吼～妳說謊」，火上澆油。佩佩坦言，那天脾氣好的老公難得動怒，「他完完全全不跟我講話，我問晚上要吃什麼，他也說『我不吃，妳自己吃』。」夫妻倆後來溝通，老公才說不是不能接受她把冷氣溫度調低，而是「說謊」這個行為真的踩到地雷，才讓他這麼生氣。

節目現場來賓、心理諮商師邱永林指出，讓佩佩老公這麼生氣的原因，在心理學上稱為「認知失調」，因為老婆平時都表現出樂意配合的模樣，卻突然被他發現會偷開冷氣、露餡後還說謊掩飾，難免會懷疑：「妳平常是不是都在迎合我？妳其實不認同我？」面對這種伴侶，與其說謊，倒不如使用「苦肉計」，誠實讓對方知道妳真的很熱，反而更有效果，也避免衝突。

