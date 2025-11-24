「老公要跟別人發生關係，我可以答應！」 宇珊接受性愛分離：但絕對不能騙

《小姐不熙娣》新一集邀請陳依依、張立東、Rita、劉伊心、宇珊、吳小可等人，共同討論「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託」，現場分為「肉體派」和「精神派」，展開一場腥風血雨的辯論大戰！

節目中，來賓犀利討論「肉體出軌」話題，其中「肉體派」代表宇珊率先拋出震撼彈，直言自己完全可以接受「性愛分離」：「如果我老公要出去跟別人發生關係，我並不會不答應！」但她強調，前提是絕對不能欺騙，一定要坦承以告、並共同討論雙方之間的問題與原因。如此冷靜又理性的發言，立刻讓全場來賓感到不可思議！

依依曾經被長跑6年的男友背叛。

「精神派」代表依依聽了難以置信，忍不住反擊：「肉體出軌，就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」更大膽以自己的老公納豆來比喻：「就像我身高158.7的老公，我就只能吃他，不要突然去吃一個187的男人，跨越了那個界線就會很危險！」超直白的比喻笑翻全場。

依依隨後分享過往傷痛，曾與愛情長跑長達六年的前男友論及婚嫁，對方卻在交往的第四年突然間完全不碰她。直到某天她翻到男友的包包，發現有「兩支手機」，打開查看後瞬間崩潰，裡面滿滿都是交友軟體，還有超過40位聊天紀錄。攤牌時男方竟還辯解：「但我最愛的還是妳，沒有精神出軌，跟其他人都是一次性的純肉體關係！」從此以後，依依便立下底線：「至少要因為愛我，所以不能跨越那條線。」

