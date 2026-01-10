「老公要X死我？」4寶爸出軌小三瘋狂愛愛24次 行事曆「番號行程」成鐵證
高雄1名人夫放生結髮20餘年妻子出軌小三，短短4個月內雙方就激戰24回，還都被他記錄在行事曆上。元配得知後憤而向小三提告，行事曆的「激戰行程」也成為證據之一，最後法院判賠20萬元，可上訴。
元配欲和解 小三嫌麻煩：那你去告
根據判決書，阿明（化名）與元配結婚已23年還有4個孩子，卻在2024年起4月與小美（化名）交往，短短不到4個月就間發生多達24次性行為，讓元配得知後深感痛苦，電話中向小美挑明自己是可以告她妨害家庭，但因先生坦承，所以她願意與小三碰面，透過簽和解書方式解決，未料小美卻嫌麻煩，更反嗆「那你去告」。
後來元配就向小美提告，求償精神撫慰金99萬9,999元，小美否認有跟阿明發聲不當關係或性行為，辯稱與他只是一般朋友云云。
不過阿明與小美做愛時的錄音檔可謂啪啪打臉，包含「屁股抬高」「做太多容易痛啊」「不然咧，老公今天怎麼硬這麼久啊!」「明天怎麼上班啦…給老公種草莓!」「老公要…老公…老公要X死我嗎？老公要X死我？」「又不明顯，怎麼會種這裡，我要種這邊。」等，法官認應，這足見2人交往已達肉體接觸程度。
老公要X死我嗎？ 錄音黨、做愛行事曆成鐵證
另外，法官也從相關證據判斷，如阿明曾簽協議書向老婆坦承與小美發生至少10次性行為，保證不再犯，阿明與小美間的對話紀錄互以老公老婆稱呼，小美還傳了穿細肩帶、浴袍照等誘惑或性暗示照片給阿明等。
另阿明的個人行事曆也成為鐵證之一，原來阿明都會按照時間一一給編號，記載「No1放入無出」「No2有做九無出」「No3中午內出」「No4某透內出」「No5某透內用－5000」「No6捷運無感速出內有透」，一路記錄到「No24養19000」。
同時，法官以當時元配與小三對質錄音檔等，認定小美明知阿明是有婦之夫，卻仍把住處鑰匙與手機給對方，與之交往，行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度情節重大，而元配得知丈夫出軌後身心受創需接受心理諮商，顯見對其婚姻關係造成嚴重破壞，考量小美職業等因素，判處賠償20萬元，可上訴。
