老公親手送入虎口！爛醉妹被男櫃台「塞進車硬上」 他法庭竟噁吐這句...下場GG了
世界上最遙遠的距離，竟是眼睜睜看著妻子被騙走，自己卻成了幫兇！中國吉林省長春市近日發生一起超離譜的性侵案件。一名人妻舒舒（化名）與丈夫及親友在飯店餐廳聚餐，期間因飲酒過量不省人事；不料，同在餐廳內的男子阿凱（化名）見色起意，竟厚臉皮冒充飯店人員，當著人夫的面把爛醉的正妹妻子騙走，隨後載上車性侵。人夫事後得知真相當場崩潰，法院日前審結，依強姦罪判處阿凱有期徒刑3年6個月。
看她漂亮起歪心思！噁男冒充飯店人員拐走人妻
綜合陸媒報導，事發當天，舒舒與親友在飯店開心聚餐，期間因為氣氛熱烈飲酒過量，最後陷入重度醉酒狀態，整個人神智不清、意識模糊，徹底喪失了自我保護和反抗能力。當時也在飯店內的阿凱目睹這一幕，發現舒舒長相美艷，頓時心生歹，他假裝熱心走到這家人身邊，謊稱自己是飯店的工作人員，並貼心表示「可以幫忙照顧、安置醉酒的顧客」。
由於在飯店內，加上阿凱演技逼真，舒舒的丈夫當下毫無防備，輕信了這份虛假的善意，便放心將太太交給對方。怎料，阿凱接手後，竟然直接把爛醉的舒舒帶離飯店、塞進車內載走，並趁著舒舒毫無反抗能力時，強行與她發生性關係。
隔天酒醒驚覺「被撿屍」！法官發布3大安全提醒
直到隔天舒舒酒醒，驚覺自己遭遇不法侵害，嚇得立刻報警求助，警方迅速介入偵查，循線將涉案的阿凱抓獲歸案。在法庭審理時，阿凱坦承犯罪動機，直言「我只是看她長得漂亮，還醉得不省人事，就一時興起…動了歪念」。長春市南關區人民法院刑事審判庭審理後認為，阿凱利用被害人醉酒無防衛能力之機，違背婦女意志強行發生性關係，其行為已構成強姦罪，最終判處阿凱有期徒刑3年6個月。
對此，承辦案件的法官劉浩也沉痛發布安全提醒，呼籲民眾注意：
飲酒有度，拒絕醉酒失防：外出聚會應酬務必節制飲酒，醉酒會徹底喪失判斷力，容易淪為犯罪目標。
結伴看護，絕不輕信他人：醉酒人員必須由親友「全程陪護」並親自送回家，絕對不要交由陌生人照看。
核實身份，警惕虛假善意：遇到陌生人主動幫忙，務必提高警覺，切勿隨意相信。若不幸遭遇侵害，務必第一時間報警並固定證據！
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