老公遭女性同事調戲！鄭恩惠婚後8個月吵架影片首曝光 引網友熱議

記者林宜君／台北報導

患有唐氏症的鄭恩惠（前排右四）與同樣有智能障礙的丈夫趙英男（前排左四），在發展障礙者公部門職場相識相戀，婚禮上眾星雲集。（圖／翻攝自이소별 IG）

新婚甜蜜背後，也有真實磨合！患有唐氏症的鄭恩惠首度公開婚後夫妻衝突，坦承心中委屈與愛意，影片曝光瞬間引發網友共鳴，呈現婚姻最真實的一面。演員兼漫畫家鄭恩惠（改名後為徐恩惠），因在2022年熱門劇《我們的藍調時光》中飾演韓志旼的雙胞胎姊姊「英希」而打開知名度，其溫暖、自然的演出深植觀眾心中。她與同樣有智能障礙的丈夫趙英男，在發展障礙者公部門職場相識相戀，交往一年後於2025年5月舉行婚禮。婚禮盛大且話題十足，包括編劇盧熙京、演員金宇彬、韓志旼、李姃垠等劇組成員幾乎全員到場，星光閃耀，宛如小型頒獎典禮，感動無數網友。去年底，夫妻倆更在《2025 SBS演藝大獎》攜手獲得「善良影響力獎」，鄭恩惠在台上真情告白，感動全場。

去年底，夫妻倆更在《2025 SBS演藝大獎》攜手獲得「善良影響力獎」，鄭恩惠在台上真情告白，感動全場。（圖／翻攝自網路）

然而，看似甜蜜的婚姻，私下仍有磨合與衝突。近日，鄭恩惠在YouTube頻道首度公開婚後真實相處狀態，影片名稱為《恩惠與英男的第一次夫妻吵架，有障礙的夫妻怎麼解決？》，罕見記錄兩人面對情緒與溝通的過程。影片中，鄭恩惠坦言：「其實一起待著很舒服，但他常常待在樓下工作室不過來，我會一直等，心裡就會覺得很失落。」趙英男則解釋，自己不是不在乎，只是不懂得如何安撫生氣的太太，通常會等情緒平復後再靠近。畫面同時展示兩人的日常互動：趙英男早上默默打掃家裡，吃飯時鄭恩惠問「咖啡泡好了嗎？」時，他僅微笑未回話，氣氛短暫尷尬。

近日，鄭恩惠在YouTube頻道首度公開婚後真實相處狀態。（圖／翻攝自니얼굴_은혜씨 Eun hye YT）

真正衝突升溫的關鍵，發生在工作室。一位同為唐氏症的女同事，出於玩笑對趙英男表達關心，甚至說出「英男我愛你」、「幾點回家」等話，鄭恩惠當場變臉，脫口而出：「又不是老婆，幹嘛那樣」，語氣中滿是醋意。現場氣氛瞬間凝結，工作人員趕緊打圓場，提醒只是玩笑話，還有人安慰趙英男「不要再搭話了，恩惠在生氣」。即便如此，鄭恩惠情緒仍難以平復，低聲嘀咕「又不是老婆，幹嘛那樣」，之後外出跑行程途中，她再次表達不滿：「真的很討厭這些行程，我不喜歡」，希望能安靜畫畫、過得輕鬆。諮詢師與其他老師出面安撫，她委屈反問：「我又不是亂發脾氣，這樣不會生氣嗎？」。

真正衝突升溫的關鍵，發生在工作室。一位同為唐氏症的女同事，出於玩笑對趙英男表達關心，甚至說出「英男我愛你」、「幾點回家」等話，鄭恩惠當場變臉，脫口而出：「又不是老婆，幹嘛那樣」。（圖／翻攝自니얼굴_은혜씨 Eun hye YT）

影片後段，趙英男與諮詢師對談，坦言自己常感抱歉，「我知道要配合，但反應比較慢，叫了也沒回應，太太才會覺得受傷。」諮詢師建議，即使不擅長言語，也可用點頭、眼神或手勢回應，讓對方感受到被在乎。聽完後，鄭恩惠態度明顯軟化，開始心疼丈夫，表示「就算他不說話也沒關係，看到他一直覺得對我很抱歉，我反而更心疼他」，流露深厚感情。影片公開後，網友留言表示感同身受，認為婚姻本就充滿摩擦與學習溝通的過程。鄭恩惠選擇不修飾呈現真實婚後生活，也讓更多人看見愛情與婚姻背後，需要理解與包容的真面貌。

