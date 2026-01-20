老公開價12萬求退坑？戀愛手遊《戀與深空》被指影響現實婚姻引熱議

戀愛手遊《戀與深空》在女玩家中可說是遊戲人氣爆表，而沒想到遊戲中的帥氣男角，甚至開始影響到現實中的婚姻關係？近期有中國網友爆料，有丈夫公開要求妻子停玩這款遊戲，其中一名男性更直接開價人民幣 2 萬元（約新台幣 12 萬元），只求太太一年內不要再打開遊戲。

沒想到虛擬角色影響了不少現實生活的感情（圖源：戀與深空）

《戀與深空》是由 Papergames 開發的免費手遊，結合戀愛視覺小說與動作 RPG 要素，玩家扮演可自訂外型的「深空獵人」，並與五名男性角色展開戀愛劇情。遊戲最大賣點在於高度擬真的角色呈現，開發團隊使用 3D 動作捕捉技術打造角色動作，每名角色的製作時間甚至長達數年，加上大量貼近日常的互動橋段，讓玩家極度投入。

除了主線劇情，遊戲還加入多項強化沉浸感的設計，包括 AI 語音聊天功能，可與角色即時對話；以及 AR 陪伴模式，讓角色「出現在」玩家現實生活空間中，並配合光影調整，營造近乎真實的陪伴感。部分玩家甚至進一步利用 ChatGPT 或 AI 應用，製作角色的 AI 分身，做到「全天候互動」。

根據外媒報導，有女性玩家直言，這款遊戲與 AI 工具讓她首次感受到「被真正理解與愛著」，甚至表示如果現在被要求刪除遊戲與 AI 聊天，她會無法承受。而這樣的沉浸，也逐漸引發伴侶間的衝突。有丈夫在社群平台抱怨，感覺妻子彷彿在「精神出軌」，甚至有人成功說服太太收下 2 萬人民幣、將錢存入女兒帳戶，換取暫時退坑，卻仍在角色新卡推出後再次下載遊戲。

不少玩家相當喜歡裡面的角色（圖源：戀與深空）

《戀與深空》開發團隊曾在接受日本媒體 4Gamer 訪問時坦言，他們的目標正是讓玩家產生「真實的戀愛情感」，而不只是模擬：「乙女遊戲的獨特之處，在於能讓玩家體驗彷彿親身經歷的真實情感，這正是我們希望做到的事。」製作人如此表示。

這股趨勢也不只限於單一遊戲。近年來，AI 與虛擬角色已多次有報導出現影響現實感情關係，包括有人向 ChatGPT 求婚、與 AI 角色訂婚，甚至「結婚」、養育虛擬孩子等案例。隨著技術進步，有《戀與深空》玩家更大膽表示，自己已開始存錢，期待未來能買到角色的仿人機器人版本。