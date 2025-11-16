老公 LINE 對話一片空白太可疑 她破解後看見「鹹濕對話」瞬間心死

（記者周德瑄／綜合報導）一段交往七年的感情走入婚姻，本以為能迎來安穩生活的新婚人妻，卻在一次借用丈夫手機查資料時，意外看見陌生女子傳來「最近要見嗎？」的訊息。她點進對話後卻只看到一片空白，直覺事情不尋常，便在設定中查看 LINE 的隱藏聊天室，沒想到裡頭出現多個不認識的女性帳號，訊息內容全是曖昧對話與露骨的性邀約，讓她當場情緒失控。

示意圖／人妻在丈夫手機中找到隱藏聊天室，裡面滿是曖昧訊息，瞬間崩潰。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

人妻震怒質問丈夫，對方見東窗事發，只能下跪求饒，強調那些記錄都是婚前留下的，結婚後已經收心，不再聯絡。但她難以接受這樣的說詞，坦言多年來的信任瞬間崩塌，原本以為能共度一生的伴侶，形象在看到那些對話的那一刻完全破碎。

貼文曝光後，在網路引起大量討論，不少人第一次知道 LINE 有「隱藏聊天室」功能，紛紛驚呼原來訊息能被這樣藏起來。也有人分享查看方式，只要進入設定中的聊天選項，再找到隱藏聊天室並解除隱藏，就能看到其中的內容。部分網友甚至半開玩笑表示，突然有股衝動想檢查另一半手機。

然而，比起這項功能本身，更大的討論焦點落在丈夫的行為與婚姻信任問題上。網友多半不看好丈夫的辯解，普遍認為「婚前舊帳」只是藉口，並直言這類事情往往只有零次或無數次，提醒人妻不要替對方的行為找理由，也有人建議果斷止損，避免繼續消耗情感與時間。也有女性網友感嘆，即便交往多年仍無法改變對方的習性，面對如此深藏的對話紀錄，要重新建立信任幾乎是不可能的事。

