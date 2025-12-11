老公1舉動精準踩雷！丫頭不滿開嗆：他真的不理解我

ㄚ頭吐槽老公王惟立直男送禮超解。（圖／取材自ㄚ頭Instagram）

女星丫頭（詹子晴）和警政署前署長王卓鈞的兒子王惟立結婚5年，7月曾一度傳出婚變，她隨即曬出身分證配偶欄駁斥謠言，更直接嗆聲爆料者。不過夫妻相處難免有摩擦，近日她在節目上就分享老公曾做過一件「超級踩雷」的事，讓她當場傻眼。

丫頭在《女王大人》聊到婚後趣事時說，有一年生日收到老公送的禮物，讓她完全摸不著頭緒。她坦言老公每年送的禮物她都常常不太懂，但那一年收到的更奇妙，她打開包裝竟然看到一支「小豬圖案的手錶」。當下她直接滿臉問號：「這是什麼意思？！」

原來這款小豬錶，是當時阮經天在電影《周處除三害》中佩戴的同款。丫頭表示，老公當下還得意介紹：「這支手錶很紅耶！」彷彿送對了禮物。然而她完全不理解其中意圖，只能追問：「然後呢？所以它是什麼意思？」強調送禮至少要有原因、需要或實用性。

主持人曾國城在旁邊補一句「可能希望妳看起來很潮」，但丫頭反問：「我身邊也沒有人在說這支很厲害啊，也不是什麼搶不到的東西。」更重要的是，她跟老公交往到現在結婚14年，從來沒有戴手錶的習慣，照理說老公應該知道她根本沒有戴手錶的習慣。

丫頭坦承自己當下真的有點生氣，還當面吐槽老公：「你送這個，我不理解你的腦袋在想什麼」沒想到王惟立還反問：「我送妳這麼酷的東西，妳怎麼不開心？」讓丫頭哭笑不得：「我應該要演開心嗎？但真的演不出來，因為他真的不理解我。」曾國城則在旁打圓場，笑說這就是典型的直男思維，很可愛。

