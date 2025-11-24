老共幫了高市？！日防相小泉訪與那國島 部署03增程飛彈「亮綠燈」

小泉表示：「對於以台灣突發事態這一假設為前提的問題，恕不作答。」 圖：翻攝自小泉進次郎 Ｘ

日本防衛相小泉進次郎於 23 日造訪日本最西端的沖繩縣與那國町，與町長上地常夫會面，就在當地部署自衛隊導彈部隊一事尋求理解。他強調強化自衛隊防衛力及日美同盟的重要性，並否認外界指稱部署計畫會升高區域緊張，表示：「會加劇地區緊張的指控並不成立。」

這次視察背景正逢日中關係因首相高市早苗在國會提到「台灣突發事態」可能構成「存亡危機事態」，引發中國強烈反應。中國外交部、文旅部與教育部相繼發布赴日旅遊與留學預警，使雙邊氛圍快速惡化。

針對若台灣出現突發事態時，與那國島的戰略意義，小泉僅表示：「對於以台灣突發事態這一假設為前提的問題，恕不作答。」

與那國島距離台灣約 110 公里，是自衛隊推動「西南轉移」的重要前沿。島上已於 2016 年設置陸上自衛隊駐地，目前計畫部署能攔截飛機與彈道飛彈的「03 式中程防空飛彈」部隊。

小泉當日上午也前往石垣市的陸自駐地視察導彈部隊，並慰問隊員家屬。這是他就任防衛相以來首次訪問沖繩。

前任防衛大臣中谷元於今年 1 月提出的「03 式中程地對空飛彈」部署案，小泉此次證實仍由防衛省持續推動，待細節敲定後將向地方政府與居民說明。這款車載式飛彈射程約 30 英里（約 48 公里），主要用於攔截巡弋飛彈與軍機。

