老兵上前線話當年！金門「密」境解鎖 安東二營區成海景咖啡館

安東二營區的外觀像一隻展翅大鳥，地形繪製圖至2017年才解除「機密」等級。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕曾是金門「機密」軍事據點的安東二營區卸下戰備，活化成一座擁有無敵海景的咖啡館，今年更在軍友口耳相傳下悄悄竄紅，成了老兵「上前線、話當年」的「密」境。

安東二營區(W-012)座落於金門北海岸后江灣，距中國廈門5000公尺，原屬陸軍金門防衛指揮部金西守備區，興建年代不可考，但1958年衛星圖W-012據點已經存在，國史館資料也顯示，營區軍事部署繪圖至2017年才解除「密」等。

營區的外觀像1隻頭部直對敵營的展翅大鳥，班兵寢室在「鳥頭」部位，左右都有射口，是營區最接近海邊位置，一旦戰事爆發，班兵可以立即反應，可見當年兵凶戰危，官兵「枕戈待旦」。

安東二營區卸下戰備，由國軍交給海巡署，2017年再移撥內政部金門國家公園管理處修復活化，曾在金門當兵的何喬竹標得經營權。

從事景觀設計的何喬竹說，「熾白安東」是營區的品牌，營區常見的龍舌蘭堅韌不拔、形似火焰，與「熾白」呼應，象徵營區歷經火線洗禮後的重生與光亮。

他說，當初兵籤抽到金門，母親跑去廟裡問神，神明說他「去金門是有任務的」；他2004年當兵、退伍至今，許多業務在金門，標下安東二營區，連工作室都遷到金門。何的父親1968年也在營區附近排據點當兵，「熾白」開張，父親是簽到簿上第1個簽名的老兵。

何喬竹和同樣來自嘉義的工作夥伴，也是「同梯仔」陳耀彰共同設計「熾白安東」，打造戰地射擊、水彈生存遊戲等室內、戶外場域，最經典的是保留90砲堡中過去用來瞄準敵人的射口，現在可以一邊享用咖啡、茶飲、法式三明治，一邊輕鬆直擊5000公尺外廈門翔安機場及無敵海景。

縣府「老兵召集令」活動的軍友聞風而至，話匣子一開都是「老兵」常談，「想當年」永遠說不膩，永遠有共鳴；昔日軍事碉堡華麗轉身，變成金門「最有臨場感的海景咖啡館」。

安東二營區砲堡射口放置一座仿似美軍制式班用機槍，讓老兵可以坐在窗前遙想當年。(記者吳正庭攝)

從安東二營區射口，可以直擊金門四層軌條砦和無敵海景、廈門翔安機場塔台。(記者吳正庭攝)

安東二營區砲堡上方的梅花造型「消音孔」，別具一格。(記者吳正庭攝)

何喬竹和「同梯仔」陳耀彰，共同設計「熾白安東」，保留了90砲堡射口，成為直擊無敵海景的大視窗。(記者吳正庭攝)

安東二營區內的電子靶場，供應各式軍武，設計逼真，一點不馬虎。(記者吳正庭攝)

何喬竹和「同梯仔」陳耀彰，用圖畫和文字留下當兵的點滴歲月，全成了現在的文創品。(記者吳正庭攝)

安東二營區的「熊二」十分溫和，會聽指令乖乖坐下等待點心。(記者吳正庭攝)

何喬竹說，「熾白安東」以營區常見的龍舌蘭為靈感；龍舌蘭堅韌不拔、形似火焰，與「熾白」呼應，象徵這座營區歷經火線的洗禮後重生。(記者吳正庭攝)

