老兵不死！成軍逾45年「天兵系統」成無人機防衛利器

1975年研發、1980年就引進我國的德製天兵防空系統，原本因航空與科技的進步，將逐步退出防衛舞台。然而近年因軍事無人機的發展，再加上俄烏戰場的驗證，天兵系統所屬的35快砲及陸射麻雀飛彈，反而成為應對無人機威脅的利器，再次受到國軍重視。



天兵防空系統由德製天兵M型射控雷達為中樞，配賦兩座35快砲及兩座陸射麻雀飛彈發射架。(楊仁翔 攝)

空軍28日在嘉義基地向媒體展示所屬的天兵防空系統，以德國雷曼特公司所產的天兵M型射控雷達(FCU)為中樞，配賦兩座三五快砲(GDF-006)及兩座陸射麻雀飛彈發射架，組成一個射擊單位，搜索距離達22公里，射擊防衛範圍則為16公里(35快砲有效射距4公里、陸射麻雀飛彈16公里)，可有效擔任陣地防禦，遂行獨立作戰任務，未來也將擔負應對無人機攻勢的重責。

陸射麻雀飛彈架可裝掛四枚美製麻雀飛彈，射擊範圍2-16公里。(楊仁翔 攝)

空軍表示，麻雀飛彈主要以敵高價值、大型偵監無人機為目標；35快砲則搭配AHEAD高效能摧毀彈，射擊後可於目標前發散152枚鎢鋼珠，形成彈幕以攔截巡弋飛彈及無人機等超小型目標。防空部795旅301營2連連長邱耀霆說：『(原音)我們對於無人機的防護，一樣會由天兵雷達來實施搜索，麻雀飛彈的有效距離是2至16公里，是為了攔截進襲的敵機；35快砲的射程是4公里，是為攔截其他穿透的敵機。』



35快砲搭配AHEAD高效能摧毀彈，可發散152枚鋼珠形成彈幕，對無人機等超小型目標進行攔截。(楊仁翔 攝)

知情人士私下表示，台灣目前主力防空飛彈系統，雖然具有應對無人機攻擊的能力，但以高價的飛彈來截擊低成本、數量多的攻擊無人機並不划算。因此過往逐退出防空體系的快砲系統武器，再次受到國軍重視，這也與賴清德總統打造「台灣之盾」、重層防衛的理念相符。



空軍嘉義基地各重要處所，已建置由中科院研製的「遙控無人機防禦系統」。(楊仁翔 攝)



中研院研製的「遙控無人機防禦系統」具備全天候偵蒐與主動預警能力，可針對1、2類小型無人機進行無線電頻段干擾。(楊仁翔攝)

另外媒體同時也發現，嘉義空軍基地各重要據點旁，已架設由中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，具備全天候偵蒐與主動預警能力，可針對25公斤以下的1、2級無人機進行無線電頻段干擾，可搭配地面防空武器對各空中無人機進行「軟、硬殺」防禦。(編輯：沈鎮江)