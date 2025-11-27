老化不可怕，悲觀才是敵人！懂得「順其自然、積極生活」：60歲開始，越活越幸福！





就算長期臥病在床，依然還有很多可以做到的事──可以聊天、可以激盪靈感。若是創作靈感來了，也不妨試著寫寫小說、俳句或川柳等作品。

願意持續付出努力的人，無論處於何種境地，都能為心靈點上一盞明燈。

一個人是否幸福，端看主觀感受。假設兩個人都觀察到自己正在衰老。其中一個認為：「我都已經這麼老了，真不幸！」

而另一人卻心懷感激：「我還能做很多事，還有很多能力可以繼續發展，老天真是眷顧我啊！」

在相同的條件下，只要看待事物的角度不同，眼中的世界就會截然不同……

對抗老化讓人保持年輕

剛才談過對抗老化的重要性，不過看似矛盾的是，我同時認為「坦然接受老化」，也是讓人生過得更舒適的訣竅，更是讓人活得聰明的態度。

廣告 廣告

努力對抗老化確實能讓人保持年輕。

然而，逐漸老化也是不爭的事實。如果刻意忽略這點，始終懷抱著抗拒心態，只會讓人生變得痛苦、狹隘，甚至充滿苦澀。

我曾在專為高齡長者服務的浴風會醫院工作多年，深入研究過許多高齡長者的大腦與器官。

那段時間，我每年經手約一百位長者的解剖。結果顯示：年過八十五歲，沒有一個人能完全避免阿茲海默型神經細胞損傷、體內癌細胞，或動脈硬化。

換言之，不管再怎麼講究生活習慣、多麼努力防範，到了一定的年齡之後，每個人都難免罹患失智症或生活習慣病。

人一定會老，這是自然法則。只要能了解這點，當察覺到自己正在老化時，就不需要驚慌失措，也無須過度悲觀。

先讓自己盡力對抗老化，等到老化真正降臨時，再坦然接納吧！懂得「順其自然、積極生活」的人，才是真正具備成熟智慧的人。

積極生活，60歲起越活越幸福

當然，接受老化並不代表放棄人生。

就算長期臥病在床，依然還有很多可以做到的事──可以聊天、可以激盪靈感。若是創作靈感來了，也不妨試著寫寫小說、俳句或川柳等作品。

願意持續付出努力的人，無論處於何種境地，都能為心靈點上一盞明燈。

一個人是否幸福，端看主觀感受。假設兩個人都觀察到自己正在衰老。其中一個認為：「我都已經這麼老了，真不幸！」 而另一人卻心懷感激：「我還能做很多事，還有很多能力可以繼續發展，老天真是眷顧我啊！」 在相同的條件下，只要看待事物的角度不同，眼中的世界就會截然不同。

負面思考會加速大腦、心靈與身體的老化。對抗老化固然重要，但既然老化無可避免，能夠順其自然的心態也很重要。要是做不到這一點，高齡後就不容易維持心靈的充裕。

一旦察覺自己正在老化，就乾脆承認這是自然的過程，並繼續保持著挑戰的心態，問問自己：「既然如此，要怎麼做才能讓未來過得更幸福呢？」我認為，秉持這樣的態度，才能讓長者積極生活，這也正是高齡長者最該追求的極致智慧。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

（本文摘自《60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法》大塊出版，和田秀樹著）





更多幸福熟齡文章

少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復

65歲大叔登四獸山，爬贏小30歲年輕人！施昇輝：「持續」運動比強度重要，父母健康是給子女最好禮物

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像



