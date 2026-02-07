老化未必不可逆？ 研究揭示腸道修復力 關鍵在「年輕微生物」

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼年紀越大，腸胃一壞、受傷後復原的速度就特別慢？這不只是體力變差，而是身體的「自我修復速度」正在放慢。一項最新動物研究發現，老化腸道的修復能力可能並非完全不可逆；腸道內微生物的變化，可能是影響幹細胞活性、決定復原速度的關鍵因素。

據科學媒體《ScienceAlert》報導，這項由德國烏爾姆大學(Ulm University)發表於《幹細胞報告》(Stem Cell Reports)的研究，利用小鼠模型探索了老化與微生物的關聯。研究團隊發現，老年小鼠的腸道之所以修復緩慢，與腸道幹細胞的活性下降有關。

為了驗證這是否可逆，團隊採取交叉移植設計，將「年輕小鼠」的腸道微生物移植到老年小鼠體內。結果顯示，老年小鼠的腸道幹細胞活性獲得顯著改善，腸道內壁的再生速度與受傷後的癒合能力，也出現了類似年輕時的特徵。

這項研究還揭露了一個值得注意的現象。一種名為「阿克曼氏菌」(Akkermansia)的細菌，過去常被視為抗肥胖、抗發炎的益生菌；但在老化小鼠的腸道環境中，高濃度的阿克曼氏菌反而與Wnt信號(與細胞再生相關的重要訊息傳遞路徑)的抑制呈現相關性，導致組織再生變慢。這暗示了腸道細菌的影響力並非絕對，而是取決於宿主的年齡與生理環境。

這項發現為理解老化相關的腸道功能退化提供了新的機制線索。這意味著，未來針對老化相關腸道問題的研究，或許可從調控腸道生態著手，以維持組織修復力。不過科學家也強調，目前這僅是動物實驗成果，人類腸道環境更為複雜，是否適用於人體仍需更多研究證實。

