老化還是肌少症？ 「這些症頭覺得吃力」別輕忽

【記者黃泓哲／台北報導】隨著高齡化加劇，「肌少症」成為影響長者健康的重要問題。台北醫學大學攜手台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位，共同呼籲希望提升國人對肌少症的認識與重視，同時指出爬樓梯、走路等動作覺得吃力，恐是肌少症的徵兆。

根據國健署調查，65歲以上長者中，每3人就有1人有肌少症風險。北醫大教授陳怡帆指出，肌少症會造成肌肉流失、手腳無力、走路變慢，甚至需要他人協助生活，容易跌倒或失能。許多長輩初期常誤以為只是「老了自然會這樣」，但實際上這是身體發出的警訊。

北醫大醫工學院院長康峻宏表示，肌少症初期難察覺，因此團隊研發AI模型，結合可穿戴裝置與動作分析，透過步態、姿勢等數據偵測早期異常。這套系統能幫助醫師評估民眾肌肉健康狀況，提供更精準的復健與預防建議。

日本老年醫學專家細山徹則指出，目前仍缺乏能精準診斷肌少症的分子標記，各國都在積極尋找預防與治療的新方法。他也分享維生素D對肌肉健康的研究成果，希望未來能找出更有效的干預策略。研討會同時開放研究投稿，促進國內外學術交流，為對抗肌少症打造更多可能。

專家分享肌少症相關研究及經驗，首排左三起為關渡醫院院帳陳亮恭、左四北醫大醫學院院長胡朝榮、右四北醫大閻雲講座教授。北醫大提供

