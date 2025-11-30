老化釀禍！足球場折疊椅布料斷裂 日14歲球童手指慘遭截肢

日本岐阜縣一場足球賽事發生嚴重意外，一名14歲的國中生在場邊擔任球童期間，因坐在折疊椅上時椅面布料突然撕裂，導致右手無名指被夾在椅子的金屬管中，造成指尖截肢的嚴重傷勢。岐阜縣體育協會已緊急停用同款折疊椅，並展開全面安全檢查。

日本一名14歲球童遭折疊椅夾斷手指。（圖／NNN）

據岐阜縣體育協會表示，這起意外發生在11月29日下午4點左右，地點是岐阜縣長良川體育場舉行的J3級足球比賽。當時這名14歲的初中生正在場邊擔任球童工作，坐在折疊椅上等待上場。不料，他所坐的折疊椅座椅面料突然撕裂，導致其右手無名指被夾在椅面的金屬管中。

事發後，這名學生立即被緊急送往醫院治療，但因傷勢嚴重，最終導致無名指指尖截肢。岐阜縣體育協會調查後發現，這些折疊椅為場館內的標準設備，但椅面布料可能因長期使用已經老化，才會在承重時突然撕裂造成意外。

為防止類似事件再次發生，岐阜縣體育協會已決定立即停止在該體育場使用約60把同款折疊椅，並表示將對場館內的所有設備進行全面安全檢查，確保觀眾和工作人員的安全。協會相關負責人表示，將徹底檢討場館設備的定期維護制度，避免類似意外再次發生。

