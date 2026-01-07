老化、慢性病和多重用藥 醫師盤點年長者常見腸胃問題





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】隨著年齡增長，人體各系統功能逐漸退化，腸胃道也不例外。國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺指出，許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便秘或腹瀉等問題，這些看似輕微的不適，往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。而腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關，只要及早辨識症狀並採取預防措施，便能有效降低併發症風險，維持良好生活品質。



長輩食道保健！掌握用藥安全與飲食習慣 有效預防逆流及吞嚥困難



【常見問題】



▸胃食道逆流： 年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易逆流，常見症狀為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽。

▸吞嚥困難與食道運動異常： 包括賁門失弛緩症或食道蠕動減弱，會導致進食時哽咽或嗆咳。



▸食道炎與狹窄： 長期逆流或服藥、異物滯留可造成食道黏膜損傷與狹窄。



【 預防這樣做 】



▸飲食調整： 少量多餐、避免過於油膩或辛辣食物；餐後兩小時內避免平躺。



▸生活習慣： 減重可減少腹壓、抬高床頭15至20公分減少夜間逆流。



▸用藥安全： 服藥需搭配充足開水並坐直或站立至少30分鐘，避免藥物滯留造成食道潰瘍。



▸吞嚥訓練： 針對吞嚥功能不佳者，可由語言治療師評估進食姿勢與食物質地調整（如糊狀、軟質）。



別把胃痛當小事！警惕不典型潰瘍與胃癌徵兆 落實幽門桿菌篩檢與防護



【常見問題】



▸消化性潰瘍： 長者多因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染。症狀可能腹痛或是不典型，甚至以出血或穿孔表現。



▸胃功能減退與消化不良： 隨年齡胃酸分泌減少，消化酵素減少，常見餐後飽脹、噁心。



▸胃癌： 與幽門螺旋桿菌相關，且長者屬高風險族群，出現體重減輕、食慾不振或貧血時需警覺。



【 預防這樣做 】



▸幽門螺旋桿菌檢測與治療： 長者若有消化性潰瘍或胃癌家族史，可考慮檢測並根除。



▸藥物風險評估： 需長期使用止痛藥者，可搭配質子幫浦抑制劑（PPI）預防潰瘍。



▸飲食原則： 定時定量、細嚼慢嚥、減少過鹹及燒烤醃製品；多攝取蔬果及高纖維食物。



▸定期篩檢： 高危險族群可考慮胃鏡檢查以早期發現病灶。



銀髮族腸道保健掌握「高纖水、規律動」 定期大腸癌篩檢守護腸道健康



【常見問題】



▸便秘： 年長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥（止痛、抗膽鹼藥、鐵劑）常導致便秘。



▸腹瀉與腸道感染： 長者免疫力較弱，使用廣效抗生素易導致偽膜性腸炎；慢性腹瀉也須排除大腸腫瘤或吸收不良。



▸大腸癌與大腸瘜肉： 隨年齡增加風險上升，台灣國家篩檢建議45至74歲每兩年一次糞便免疫潛血檢查，若是有家族史可提前到40-44歲篩檢。



▸憩室症： 多見於左側結腸，平時無症狀但可能併發出血或憩室炎。



【預防這樣做】



▸充足水分與高纖維飲食： 每日攝取1.5至2公升水及足量蔬果，促進腸蠕動、預防便秘與憩室症。



▸規律運動： 每日散步、簡易伸展可改善腸道血流與蠕動。



▸避免濫用瀉劑： 長期刺激性瀉劑會使腸蠕動更差；可選擇軟便劑或容積性瀉劑。



▸大腸癌篩檢與追蹤： 定期糞便免疫潛血檢查，若陽性則安排大腸鏡。高風險者可提前篩檢。



▸抗生素使用謹慎： 避免不必要的抗生素，減少偽膜性腸炎風險。



長者常見老化、慢性病與多重用藥引起問題 及早辨識採取預防



針對長者因機能老化、慢性病及多重用藥所衍生的健康問題，及早辨識並採取預防措施至關重要。在日常生活中，應落實均衡飲食與規律運動，維持理想體重並促進腸胃蠕動；同時養成細嚼慢嚥的進食習慣，避免暴飲暴食與宵夜。



針對用藥安全，務必主動與醫師溝通，評估藥物對腸胃的影響，並配合定期健康檢查與戒菸限酒，從源頭降低癌症風險。此外，家人的支持同樣不可或缺，透過調整進食環境與提供易吞嚥食物，能有效降低嗆咳風險，全方位守護長輩的健康品質。



陳柏諺醫師提醒，年長者因生理老化、慢性病與多重用藥，常見從食道到腸道的多種問題。臨床醫師與家屬應重視早期症狀辨識與預防措施，透過飲食、生活型態與篩檢三管齊下，可顯著減少併發症並提升生活品質。



