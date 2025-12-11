老厝翻新韻、地方再聚 中市文化局老屋再生經驗交流齊聚座談

wm20251210193146231739

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府文化局９日於富興工廠1962舉辦「老厝新韻 × 地方再聚」老屋修復與經營亮點交流座談，邀集建築師、修復專家及老屋營運團隊共同分享第一線經驗，從修復技術到空間再利用，全面呈現台中推動歷史老屋再生的亮眼成果。

建築師、修復專家與老屋經營團隊齊聚交流。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化局表示，此次座談為「台中市歷史老屋再生成果系列活動」的一環，與12月3日至10日於富興工廠1962展出的成果展及12月4日舉辦的老屋交流活動相互串聯，完整展現台中近年在結構補強、修復設計、文化經營與空間活化上的多元實踐。市民得以透過活動，深入了解老屋如何從補強修繕逐步走向再利用，重新成為城市文化記憶的一部分。

民眾參觀臺中市歷史老屋再生成果展，了解本市近年老屋修復與再生成果。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此次座談以「老厝新韻 × 地方再聚」為主題，規劃兩場主題交流。「修復面向」邀請成大都市計畫學系曾憲嫻教授、建築師李預萍與鍾心怡，從建築延壽、保留原有空間特色與修復工法挑戰等層面分享專業觀察。「經營面向」則由富興工廠1962總監許清皓、嘉義老屋 Hermit 創辦人黃思涵與雄本老屋規劃有限公司總顧問謝佩娟，分享老屋如何透過策展、品牌合作、社群經營與長期營運策略，化身地方文化發生場，成為兼具生活風格與文化價值的城市節點。

文化局強調，老屋再生不僅是物質修繕，更是知識交流與文化再創造的重要過程。透過成果展與座談，市府期待搭建跨領域平台，讓學界、專業者、經營團隊及市民共同交流修復心得與營運模式，使老屋得以永續活化。

現場針對老屋修復與經營議題熱烈討論。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化局進一步指出，自111年訂定「台中市歷史老屋再生補助作業要點」以來，已協助多處老屋重現風華，保存城市珍貴建築與生活記憶。補助項目涵蓋建物整修、文化經營與教育推廣等，整修補助最高可達150萬元，文化經營租金每月最高補助1萬元，其他類型每件則最高補助8萬元。補助採「隨到隨審」方式受理，歡迎老屋所有權人與經營團隊踴躍申請，共同為城市留下持續發聲的文化場域。詳情可至台中市政府文化局歷史老屋網站查詢。