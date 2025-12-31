老友曹西平離世太突然！黃安語出驚人談「穿越告知死期」

記者林宜君／台北報導

資深藝人曹西平日前在家中猝逝，享壽66歲，消息震驚娛樂圈，不少藝人相繼發聲哀悼。與曹西平交情深厚的黃安也感嘆發文，回憶兩人過往互動，字句間滿是不捨。黃安表示，曹西平年長他3歲，過去曾多次受邀擔任他主持節目的特別來賓，因年齡相近、理念相投，私下相當聊得來。黃安感慨寫道：「又有一位老友過世了！」字裡行間流露對老朋友離去的惋惜。

黃安感嘆，若曹西平當時知道未來，或許人生選擇與活法都會有所不同。（圖／翻攝自黃安FB）

談及往事，黃安回憶1997年曹西平曾到他家中作客，並順道錄製賀歲節目。也因這段回憶，讓他不禁浮現一個感傷的念頭，甚至自問：「如果能穿越回去，要不要告訴他，28年後的2025年12月就會離開人世？」黃安感嘆，若曹西平當時知道未來，或許人生選擇與活法都會有所不同。面對生命無常，黃安進一步感觸表示，沒有人能從未來回到現在，提前告訴世人何時告別世界，「曹西平不知道，我們也都不知道，更沒有人能告訴我們，走了之後會去哪裡」。最後，黃安也以信仰送別老友，提到曹西平是基督徒，誠心祝福他「回到主的懷抱」，為這段多年情誼畫下沉重卻溫柔的句點。

