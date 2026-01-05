老台北人的回憶！新民生戲院將熄燈 在地人：從小看到大

位於台北市民生社區的「新民生戲院」，今（5日）正式發布公告，宣布將於今年1月31日結束營業。（圖／翻攝自Google maps）





承載老台北人的回憶！位於台北市民生社區的「新民生戲院」，今（5日）發布公告，宣布將於今年1月31日結束營業。業者對多年來支持的影迷致上深深謝意，並說明會員權益的退款方案。

新民生戲院在臉書宣布，將於1月31日結束營業，並表示「我們知道，時代變了，觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了，戲院經營，變得比以前艱難得多。」並向每位走進來、買下的電影票的人表達致謝。

新民生戲院指出，關於會員卡內的「儲值金額」，戲院方規劃採取登記後統一匯款的方式處理，即日起至2026年1月31日營業結束前，會員本人需親自前往戲院現場填寫退款申請表單。為了確保帳務正確性，戲院配合辦理退款的銀行包含郵局、國泰世華、上海商銀、中國信託、陽信、富邦及華南銀行，所有款項預計於2026年2月11日前全數匯款完成。戲院強調，退款作業恕不接受現場退現，且必須由本人辦理，若委託他人則須攜帶相關證明文件。

另外，針對「紅利點數」與「套票」的使用也提醒，目前的紅利點數維持原有兌換機制，即2點可兌換1張電影票，新民生戲院呼籲影迷，希望大家能在明年元月底結束營業前，將尚未使用的點數與電影套票，轉化為一場完整的觀影體驗，把記憶留在銀幕亮起的最後時光。新民生戲院重申，套票與點數僅限於營業期間內使用，逾期將無法受理，請會員務必提前安排觀影規劃，若有相關疑問皆可於營業時間洽詢現場人員。

新民生戲院在公告中以「江湖再見」作為結尾，更感性寫道，如果影迷們喜歡綠蔭與文化，民生社區會一直都在，並誠摯邀請戲迷在最後的這段時間裡，再回來看幾部電影。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「謝謝民生戲院陪伴我們度過許多美好時光」、「晴天霹靂」、「謝謝你們多年後還決定回來再陪社區走了好一段路，從小到大的回憶永遠都會在我們腦中的」、「感激民生戲院這麼多年的堅持，我自己一人的時候也會常常報到，很可惜失去了這麼一個社區寶藏地點」、「唉！以後看電影又要跑很遠。」、「辛苦了，我們家兒子的觀影成長歲月盡在新民生戲院」、「謝謝你們，我從小看到大的電影院！」、「翹課回憶」、「我們家小孩昨天才在說民生戲院的爆米花最好吃，超方便的戲院，感謝你們撐了這麼久」。

