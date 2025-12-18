老司機剉咧等！Pornhub洩個資遭勒索 會員恐被「公開處刑」

國際中心／紀玫瑄報導

Pornhub證實，部分付費高級會員資料外洩，遭駭客集團ShinyHunters勒索支付贖金，否則將公開會員使用紀錄。（示意圖）

全球最大的成人影片網站「Pornhub」12日證實，部分付費高級會員（Pornhub Premium）的資料遭到駭客竊取，就在老司機們擔憂自己的瀏覽紀錄是否被外洩時，知名駭客集團ShinyHunters向媒體坦承他們就是幕後黑手，並寄信勒索Pornhub，警告若不支付贖金，將會公開會員的使用紀錄，等同於把老司機們「公開處刑」。

Pornhub是全球最大的成人影片網站，2007年成立於加拿大蒙特婁，因可以免費瀏覽成人影片而著名，每日造訪人次據稱超過1億次、年訪問量更高達360億次，且每月僅需支付14.99美元（約新台幣470元），即可成為付費高級會員Pornhub Premium，享有影片高畫質、無廣告、虛擬實境（VR）的影片，至今已吸引超過2億人訂閱。

但Pornhub於12日證實碰上資安外洩事件，表示部分付費高級會員的資料遭到駭客竊取，聲明中僅強調會員的密碼、信用卡財務資訊仍是「處於安全狀態」，並未提及會員最擔心的「使用紀錄」是否遭到外洩，引起全球老司機們人心惶惶。

Pornhub發聲明、證實個資外洩，但僅強調會員的密碼、信用卡財務資訊仍是「處於安全狀態」，並未提及會員最擔心的「網路使用紀錄」是否有遭到外洩。（圖／翻攝自Pornhub官網）

隨後，知名駭客集團ShinyHunters於15日向美國資安媒體BleepingComputer坦承「我們就是幕後黑手」，並證實已向Pornhub母公司發送勒索信件，要求透過比特幣支付贖金，且保證收到贖金後會立即刪除所有被竊的會員資料，否則將會公開用戶的敏感資料。

ShinyHunters聲稱擁有超過2億筆的會員紀錄，包含Pornhub Premium會員的搜尋紀錄、觀看紀錄、下載紀錄等網路資料，內容甚至有大量敏感資訊，像是會員的電子郵件地址、喜愛的影片類型、會員的所在地、影片網址、觀看的影片名稱，與影片相關的關鍵字。

