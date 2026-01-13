老司機崩潰！女優松本菜奈實宣布引退 已拍完最後一片

松本菜奈實宣告正式引退。（圖／翻攝自松本菜奈實IG）





女優松本菜奈實竟然要引退了！在成人影視界擁有極高人氣的女優松本菜奈實，日前突然在社群網站丟下震撼彈，表示自己即將完成最後一場拍攝，宣告正式引退。回顧這九年來，她從寫真界跨足成人界，每一部作品都引發話題，現在選擇劃下句點，讓無數粉絲感到不捨。

宣布引退讓粉絲措手不及

擁有傲人身材與甜美外型的知名女優松本菜奈實11日突然於個人社群網站發文宣布重要決定。她感性地寫下，發文隔日就將拍攝個人生涯的最後一部影片，這也代表她正式告別深耕9年的成人產業。松本菜奈實特別提醒支持者，今後的個人動態與生活細節將不再於公開帳號頻繁更新，而是會轉移到私密帳號與鐵粉互動，讓不少還在期待新作品的影迷感到萬分驚訝與惋惜。

專家解讀轉型關鍵

針對這次毫無預警的引退，知名評論者一劍浣春秋也在部落格「Play no1」發表了深度分析。他認為松本菜奈實的離開其實早有跡象，因為她近年來的工作重心已逐漸移往實體的脫衣舞表演，甚至傳出她正投入與會計相關的專業職務。再加上她先前已經辦理退社並離開原本的經紀公司，在沒有合約束縛的情況下，選擇在這個時間點結束拍攝工作並不令人意外。未來若有尺度較大的活動或互動，她預計會透過私密帳號發布，這也成為粉絲得知她最新近況的管道。

從寫真出道到暗黑女神

回顧松本菜奈實的演藝之路，她最初是以寫真模特兒的身分在演藝圈試水溫，憑藉著出眾的外型條件，在2017年正式踏入成人影界。當時她以甜美臉蛋與極具視覺衝擊力的身材迅速竄紅，短時間內就累積了極高的人氣，成為各大排行榜的常客。在這9年的生涯中，她不僅展現了高度的專業，也成功建立了自己的個人品牌。雖然現在決定轉身投入新領域，但她所留下的經典作品，無疑已經在成人影視發展史上留下了深刻的一筆。



