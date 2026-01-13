老司機按錯鈴！阿嬤開門嚇傻 1則抱怨文助警逮賣淫「女僕妹」
尋芳客老是按錯鈴，嚇壞一名純樸阿嬤，孫子因此上網抱怨，意外幫助警方攻堅，查獲外籍一樓一鳳賣淫集團。
善化警分局網路巡邏發現社群「Threads」有網友留言，一處黃昏市場的巷弄內出入複雜，懷疑有外籍女賣淫，且頻頻發生尋芳客誤按民眾住家門鈴，嚇壞開門的阿嬤，貼文「不要這麼多亂七八糟的人，在我阿嬤家外面走來走去，不小心走進來，有夠危險的，這還是臺灣嗎?」
警方與移民署台南專勤隊組成專案小組進行蒐證偵辦，12日見時機成熟，搜索票攻堅查緝到案。逮到嫖客蘇男，以及在場4名年約20至38歲的外籍女子。調查發現，外籍女子分持觀光簽證非法打工，並逾期居留，現場查扣女僕裝及相關違法證物ㄧ批。
嫖客及4名外籍女子依違反社會秩序維護法裁處；另4名外籍女子裁處後，移交移民署台南專勤隊收容後，將依規定遣返。
