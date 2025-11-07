老司機搶頭香慘了！警午後攻堅淫窟 12女6男連結中「卡彈」

社會中心／桃園報導

桃園市警分局昨天（6日）晚間突襲2處賣淫集團據點，共查獲12名應召女，其中本國籍6人、越南籍6人，當時正與6名男客正在從事性交易，全案已依法進行裁罰，外籍女子移送專勤隊收容。

警方指出，同安派出所接獲情資，以丁姓女子（41歲）為首的應召集團，承租隱密性較高的大樓社區、公寓設立賣淫據點，性交價碼從2500元至5000元不等，透過煽情廣告吸引男客上門消費。

警方表示，經監控蒐證，6日下午2時許執行攻堅查緝2處賣淫據點，員警從毀損的玻璃門潛入直衝上公寓2樓，應召女子與男客見員警上門急忙穿上衣褲，或逃往浴室、陽台等處躲藏，但都被員警一一揪出。 另一處據點於位於大樓內，員警埋伏待屋內男客外出時突襲，查獲正在進行性交易的女子、男客和保險套等證物。

警方從2處據點共查獲應召女子12名（越南籍6名其中5名為逾期居留、本國籍6名)、男客6名，全案已依法進行裁罰，外籍女子移送專勤隊收容。

桃園警分局表示，為淨化轄內治安，強力執行靖黃專案，本年度迄今已查獲妨害風化案件39件移送法辦111人，本分局將持續加強掃蕩違法場所，全力確保市民擁有一個健康、安全的生活環境。

