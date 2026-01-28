老司機注意了！Pornhub退出「這國家」…2月前「沒做2件事」不能再看片色色

Pornhub宣佈自2月2日起，未註冊帳戶與進行年齡驗證的英國用戶將無法瀏覽該網站。圖／取自東方IC

英國《線上安全法》（Online Safety Act，OSA）上路後，要求成人色情網站必須進行年齡驗證，以防止未成年人接觸成人內容，而且適用範圍還擴大至社群媒體、搜尋服務與遊戲平台。對此，全球知名成人網站「Pornhub」的母公司「Aylo」宣布，將從2026年2月2日起封鎖英國地區的新用戶，只有已完成註冊與年齡驗證的舊用戶可以繼續瀏覽該網站。

根據太陽報（The Sun）等外媒報導，Pornhub自去（2025）年10月起配合OSA初期規定，開始執行年齡驗證措施，然而Pornhub在英國的流量卻因此暴跌77％，Aylo以此認為，強制性的身分與年齡驗證非但未能有效保護未成年人，反而迫使使用者在隱私權與合法瀏覽網站之間做出選擇。對此，Aylo宣布，凡是在2月2日前未完成帳戶註冊及年齡驗證的英國用戶，屆時將無法使用旗下所有成人平台，包括Pornhub、YouPorn與Redtube。

事實上，Aylo先前已在美國數個州及法國採取類似限制措施，因此這次也並非首次退出某個地區的市場。Aylo指出，之所以做出這項決策，是因認為OSA未能對其他網站一致且有效地執行年齡驗證要求，恐有不公平監管的疑慮，也主張若改用「裝置層級的年齡驗證」，可能會比目前英國法律要求的「網站個別驗證」方式更能兼顧隱私與安全。

不過，監管機構Ofcom則不認同Aylo的說法，Ofcom認為雖然Aylo聲稱流量大幅下滑，但更嚴格的年齡驗證措施，確實已在阻止兒童接觸不當內容方面發揮效果。Ofcom發言人表示，成人產業業者可以選擇依照法律規定，使用年齡驗證來保護使用者，也可選擇在英國「鎖網」，因此認為現行規範具備彈性，也符合比例原則。

另外，Ofcom強調，目前並未禁止業界發展裝置層級的驗證技術，只要能證明該驗證技術有效，未來仍可採行，至於是否修法或導入裝置層級年齡驗證，則屬於英國政府的政策決策範疇。Ofcom進一步說明，監管機構已對超過80個色情網站展開調查，並曾對一家色情內容業者開罰100萬英鎊（約4317萬元新台幣），未來將持續強化執法，後續將與Aylo聯繫，以了解該公司轉變立場的原因。



