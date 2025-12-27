老司機注意！中國明年起私訊傳色片要坐牢 網驚：對話全看光

中國修法嚴控網路傳播，明年開始私人聊天也納入監控，若傳播淫穢資訊將觸法判刑。（示意圖，pakutaso）

愛傳老司機影片的人要注意了！中國明年元旦起要嚴抓網路不雅資訊，而且這回管得超寬，連跟好友私下分享都不行。只要手指輕輕一點，轉發了色色內容，最高可能換來15天的牢飯跟5000元人民幣罰單。消息一出，網友們哀鴻遍野，意識到自己的聊天紀錄可能毫無隱私。

綜合中國媒體報導，新修訂的治安管理處罰法全面提高裁罰標準，不僅將罰金上限從3000元（約新台幣13430元）拉高到5000元（約新台幣22350元）罰款下限也倍增至1000元（約新台幣4480元）起跳。官方表示這是為了修補法律漏洞，把以前管不到的灰色地帶通通補齊，但對廣大網友來說，這代表法律的手直接伸進了私密聊天室。

尤其是針對未成年的內容，官方絕對是重拳出擊，完全沒有討價還價的空間。涉及未成年的淫穢內容將採取零容忍態度從重處罰。此外，執法範圍不再侷限於公開場所，一對一訊息或私人小圈圈都被列入監控。這意味著官方權力正式進入個人通訊工具，過去所謂的私領域在法律面前已形同透明。只要有傳播事實，公安機關就有權直接介入並執行行政處罰。另外，刑事立案的紅線也劃得很清楚，如果創立超過30人的群組來散布淫穢電子資訊，就算沒有獲利，群主跟管理員、主要轉傳者都可能觸犯傳播淫穢物品罪。

廣東等地近期已出現多起慘痛案例，有人只是透過微信轉傳54支淫穢影片給幾個好哥們，結果照樣被判刑，也有民眾因傳送上百影片給7名朋友就換來刑事處分，這種殺雞儆猴的做法讓網路上充滿焦慮，憂心這種高強度的監管下，私人聊天的空間被壓縮到極致，「與朋友聊天內容全被看光」。

