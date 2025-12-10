老司機翻船！窄巷擦撞機車「扶起就走」 肇逃吊扣駕照

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名經驗老到的廢棄物清運車司機，近日卻在狹窄巷弄「翻船」，原以為「扶起機車就沒事」的擦撞小意外，卻因逕自離開被認定肇逃，最終換來警方開罰、駕照得被吊扣1個月的慘痛代價，讓這位老司機忍不住苦嘆：「這堂課太貴了！」

事件起於台中東區練武路一名26歲朱姓女子，8日晚間準備牽車時，發現愛車竟然「走位」，車身還多了好幾道陌生傷痕，第三分局交通分隊警員王御蒲獲報到場後發現，朱女停車時間已超過1天，影像資料十分龐大，且附近並無公家架設監視器，轉而調閱鄰近民宅監視畫面。

經耐心逐一查看，終於發現關鍵影像，原來當天凌晨4點多，一輛民間廢棄物清運車倒車入巷時，直接「擊倒」朱女機車，但駕駛僅下車扶起機車後立即回到車上，完成工作後直接離去，警方透過清運公司，輾轉聯繫到當時的40歲許姓男駕駛到案說明。

許男表示，該處巷弄狹小，每次清運時都是倒車進入，不料這次沒抓好距離才碰倒機車，當下查看未見明顯損傷，誤以為無礙便離開，對於未依規定處置深感抱歉，承諾負起後續賠償責任；朱女則對警方迅速追查，讓真相水落石出深表感謝。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，切勿擅自離開現場。

