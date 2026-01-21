「老司機逗相報」引警注意！高雄按摩會館藏春色 老鴇下場曝

高雄市岡山區大仁北路一間按摩會館，2025年遭檢舉掛羊頭賣狗肉，表面提供全身油壓與腳底按摩，實際卻容留泰國籍女子從事性交易，每節40分鐘開價2500元。消息在「老司機」圈流傳後，短短3天內即有多人前往消費，引起警方注意。

警方蒐證後於2025年5月9日晚間前往臨檢，當場在店內攔下剛結束性交易、準備離開的男客，性交易行為因此曝光。泰國籍女子到案後坦承上班僅3天就接客6人；楊姓女收銀員也供稱，自己負責收費、接待並向客人說明消費方式，再由泰女提供按摩與性服務。

橋頭地院審理認為，李姓負責人僱用小姐、提供包廂並主導整體營運，屬犯罪主導角色，依涉犯圖利容留性交罪判處4個月徒刑；楊女協助收費與介紹消費內容，判處2個月徒刑，全案仍可上訴。

