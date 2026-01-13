老司機「一本正精」進台南透天厝⋯找大UU輸出還按錯門鈴！害5人被抓了

記者林昱孜／台南報導

「一本正精」網站上有許多外籍小姐，警方登門搜索還見到一套女僕裝。（圖／翻攝畫面）

老司機ＱＱ！台南市善化區某黃昏市場內，近日出現穿著清涼的不明女子出沒，甚至還有人「按錯門鈴」，導致住戶困擾不已上網抱怨；善化分局網路巡邏發現後展開調查，鎖定某透天民宅，見時機成熟持搜索票前往，一舉查獲4名泰籍女子及1名尋芳客，全數被依社維法裁處，並移交移民署依規定遣返。

業者在LINE社群PO出小姐辣照，吸引尋芳客上門。（圖／翻攝畫面）

極品混血、反差誘惑、白皙小隻馬，業者在群組貼出小姐照片，吸引老司機上門；尋芳客看得心癢，動動手指頭，就可以預約消費，通常交易地點位於業者承租的透天民宅，採「一房一鳳」方式經營，進門後就可以開始與小姐激戰。

尋芳客及小姐時常出現黃昏市場旁，還有人按錯門鈴，導致附近住戶相當困擾。（圖／翻攝畫面）

不過這樣的方式，卻讓在地住戶很困擾，有網友讓《Threads》發文指出，黃昏市場出入人士複雜，疑似有外籍女子賣淫，還有尋芳客找不到路、按錯門鈴，尷尬不已。善化分局透過網路巡邏發現此事，經實際查訪確實有男子出沒，也不時有穿著清涼的外籍女子下樓。

警方申請搜索票見時機成熟進透天厝逮人。（圖／翻攝畫面）

警方申請搜索票，12日時機成熟前往現場查緝，當場查獲4名年約20至38歲的泰籍女子，以及扣得女僕裝及相關違法證物，現場還有一名上門的尋芳客，5人均依社會秩序維護法裁處，4名女子交由台南專勤隊收容，後續將依規定遣返，善化分局呼籲，民眾若讓社區附近發現可疑人、事、物，應立即通報轄區警方。

善化分局帶回4名泰籍小姐，連同尋芳客皆被依社維法送辦。（圖／翻攝畫面）

