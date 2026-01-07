老唐牛肉麵傳歇業 店家澄清

老唐牛肉麵近期於Google地圖上顯示暫停營業，其實店家早已公告內部整修、暫停營業。（記者王勗翻攝）

記者王勗∕台南報導

出身台南的綜藝天王吳宗憲為守護記憶中好味道，豪擲四千萬打包買下「老唐牛肉麵」招牌、配方及原址，並交由兒子鹿希派打理經營，一一三年四月經整修後重新開張，未料近日卻傳出暫停營業，引發台南民眾議論，對此吳宗憲父子回應表示，店內正進行整修作業，整修後也將重新開門迎接老饕光臨。

老唐牛肉麵創始人唐海燕出身四川，憑藉獨門的牛骨與十餘種中藥材熬上十餘小時的湯頭與鮮香豆瓣醬炒制的牛肉吸引許多擁躉，老唐牛肉麵的味道也是許多台南學子的味覺記憶，在台南飄香五十餘載，直到近年第二代考量經營諸多因素決定收起，出身台南吳宗憲聽聞後豪擲四千萬，連同配方與店面打包買下接續經營，將好味道繼續流傳。

近日眼尖網友發現，「老唐牛肉麵」在Google顯示暫停營業引發熱議，距重新開張短短半年，質疑是否營運出狀況。業者鹿希派出面澄清，目前店面並非歇業，只是內部正在進行整修工程，預計於一月中旬重新開幕。其實老唐牛肉麵日前也貼出公告表示將於去年十二月十六日至今年一月十六日進行內部整修及營運調整，恢復營業時間將視施工進度調整並另行公告。

吳宗憲七日受訪也強調「生意那麼好，怎麼可能停業」，「我好不容易才把它支持下來。而且二０二五年的營收也相當不錯。」預計將於一月中旬重新對外開放。老唐將持續經營，裝修完成後將以更完善的樣貌回歸。