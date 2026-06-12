老四川首度攻佔台北101！個人麻辣鍋開吃 川味涼粉、滷味加菜

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生活中心／賴俊佑報導

老四川餐飲集團全新個人鍋品牌「饗壹鍋」。(圖／老四川餐飲集團提供）

老四川首度進駐台北101！全新個人鍋品牌「饗壹鍋」將於6月15日開幕，除了有麻辣鍋、養生鍋和台灣在地食材鍋可選，還有川味涼粉、川味滷味可嘗鮮；台北101美食街還有頂級巧克力品牌「 Läderach 拉德菈」、蔬食品牌「養心茶樓 mini」以及臺北國際牛肉麵節金牌「竣師父牛肉麵」接力登場。

除了個人鍋，還有提供川味涼粉、川味香滷味。(圖／老四川餐飲集團提供）

老四川全新個人鍋品牌「饗壹鍋」！

「老四川餐飲集團」深耕麻辣鍋市場23年，首度跨足百貨通路、進駐台北101購物中心，全新個人鍋品牌「饗壹鍋」主打精緻個人鍋，菜單分為「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物。

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「饗麻辣」系列「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」、「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」，可搭配精選五花牛、精選梅花豬肉；「饗養生」系列有「饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉）」、「饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉/豬肚/粉腸）」；「饗在地」嚴選台灣在地食材，提供「饗椒番茄鍋」、「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」，素食可選「饗素松露菌菇鍋」。

除了個人鍋物，「饗壹鍋」同步端出經典川味，包括爽口開胃的「川味涼粉」，川香滷味系列可選滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗等，另有「五味拼盤」可選，一人吃鍋也能吃出一桌的滿足感；甜點部分特別攜手甜點品牌Bebop共同研發監製「烏梅雪酪」，重新演繹經典烏梅汁的風味。

「饗壹鍋」開幕限定活動，6月15日至6月18日，每日午餐時間11:00起，前50名凡點購任一鍋物，即可獲贈「烏梅雪酪」一杯，晚餐時間18:00起前25名點購任一鍋物，可獲得「烏梅雪酪」一杯。

「養心茶樓 mini」進駐台北101美食街。（圖／養心餐飲集團提供)

「養心茶樓 mini」、「竣師父牛肉麵」進駐台北101

台北101美食街除了「饗壹鍋」進駐，還有3大餐飲品牌全新開幕；來自瑞士的頂級巧克力品牌「 Läderach 拉德菈」台灣首店6月15日開幕，以新鮮手工製作、純正瑞士工藝與 Bean-to-bar 的嚴格堅持聞名全球，門市除了引進最具代表性的 FrischSchoggi™ 新鮮手工巧克力外，亦涵蓋 Pralines 夾心巧克力、Truffles 松露巧克力及巧克力爆米花等多樣化產品

養心餐飲集團深耕台灣蔬食超過10年，創新品牌「養心茶樓 mini」6月8日開幕，主打一人也能享用的精緻料理，推出秘製雙醬拌麵、人氣干炒牛河，以及經典燒賣、叉燒酥等港式點心，讓消費者輕鬆享受五星級蔬食體驗，即日起至6月30日，凡消費套餐加購經典芝麻糊或核桃露，即可享乙份半價優惠。

「竣師父牛肉麵」進駐台北101美食街。(圖／竣師父牛肉麵提供）

榮獲臺北國際牛肉麵節「2023紅燒組、2024創意組、2025清燉組」金牌三連霸的「竣師父牛肉麵」，將於6月25日開幕，品牌憑藉大量牛骨、蔬果與數十種中藥材慢火精燉的濃郁湯頭，搭配軟嫩牛肉與勁道麵條，帶來不可錯過的殿堂級美味。

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