老城再生計畫重現文化深度 「2025舊城藝動．青春漫遊季」盛大登場





「2025舊城藝動．青春漫遊季」15日登場，桃園市長張善與會表示，本次活動是「老城再生」系列的重要亮點之一，期盼在硬體翻新與文化創生並行推動下，再現桃園老城區其獨特的文化底蘊與生活景致、邀請市民走進老城區，體驗桃園舊城文化深度與城市魅力。

張善市長在市府文化局長邱正生、婦幼局長杜慈容、都發局長江南志、桃園區長許敏松陪同中出席，立法委員萬美玲、市議員林政賢、張碩芳等均到場參加。



桃園市長張善政於2025舊城藝動．青春漫遊季」活動中致詞。

張善政指出，市府近來積極改善舊城區的硬體環境，陸續完成從景福宮延伸至民權路、成功路及桃園國小周邊的街景改造，使整體街廓與公共空間煥然一新，讓市民感受到明顯的城市進步。市府在硬體更新的同時，也同步推動軟體活化，注入文化創意，營造歷史氛圍，塑造街區改造後的全新魅力，期盼帶動老城商圈回流。

文化局表示，「2025舊城藝動．青春漫遊季」於11月15日至16日在桃園舊城區登場，由市府文化局與桃園城市創意設計中心共同策劃。活動以文昌公園為核心，延伸至新民街、大廟景福宮及周邊文化館舍，結合青年藝術展演、街頭表演、走讀導覽、文創市集、手作體驗及NFT數位集章，邀請市民漫步舊城，感受老城文化與青春活力。



桃園市長張善政出席「2025舊城藝動．青春漫遊季」活動與小朋友們互動。

此外，活動中青年團隊將帶來吉他、熱音、街舞、啦啦隊、踢踏舞與花式跳繩等多元演出，為街區打造充滿創意的舞台。

文化局指出，本次活動也規劃各式手作與文創體驗，包含插畫、皮革刻印、彩繪燈籠與香氛調製等工作坊，並提供三條舊城走讀路線，帶領民眾探索在地美食、服飾工藝與藝術文化。



「2025舊城藝動．青春漫遊季」再現桃園老城區獨特的文化底蘊與生活景致。





市府持續推動舊城再生，以文化活動提升街區活力與居民參與，今年以「青春漫遊季」串聯青年創意與在地文化，邀請大家走入舊城，感受藝術融入生活的魅力，為城市持續注入文化活水。更多活動詳情可至桃園城市創意設計中心粉絲專頁（https://tinyl.co/3yAT）查詢。



