老城再生計畫重現文化深度 「2025舊城藝動．青春漫遊季」盛大登場
「2025舊城藝動．青春漫遊季」15日登場，桃園市長張善與會表示，本次活動是「老城再生」系列的重要亮點之一，期盼在硬體翻新與文化創生並行推動下，再現桃園老城區其獨特的文化底蘊與生活景致、邀請市民走進老城區，體驗桃園舊城文化深度與城市魅力。
張善市長在市府文化局長邱正生、婦幼局長杜慈容、都發局長江南志、桃園區長許敏松陪同中出席，立法委員萬美玲、市議員林政賢、張碩芳等均到場參加。
張善政指出，市府近來積極改善舊城區的硬體環境，陸續完成從景福宮延伸至民權路、成功路及桃園國小周邊的街景改造，使整體街廓與公共空間煥然一新，讓市民感受到明顯的城市進步。市府在硬體更新的同時，也同步推動軟體活化，注入文化創意，營造歷史氛圍，塑造街區改造後的全新魅力，期盼帶動老城商圈回流。
文化局表示，「2025舊城藝動．青春漫遊季」於11月15日至16日在桃園舊城區登場，由市府文化局與桃園城市創意設計中心共同策劃。活動以文昌公園為核心，延伸至新民街、大廟景福宮及周邊文化館舍，結合青年藝術展演、街頭表演、走讀導覽、文創市集、手作體驗及NFT數位集章，邀請市民漫步舊城，感受老城文化與青春活力。
此外，活動中青年團隊將帶來吉他、熱音、街舞、啦啦隊、踢踏舞與花式跳繩等多元演出，為街區打造充滿創意的舞台。
文化局指出，本次活動也規劃各式手作與文創體驗，包含插畫、皮革刻印、彩繪燈籠與香氛調製等工作坊，並提供三條舊城走讀路線，帶領民眾探索在地美食、服飾工藝與藝術文化。
市府持續推動舊城再生，以文化活動提升街區活力與居民參與，今年以「青春漫遊季」串聯青年創意與在地文化，邀請大家走入舊城，感受藝術融入生活的魅力，為城市持續注入文化活水。更多活動詳情可至桃園城市創意設計中心粉絲專頁（https://tinyl.co/3yAT）查詢。
更多新聞推薦
其他人也在看
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 5 小時前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 5 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
泰關三年.緬甸KK園金主「送中」 緬甸詐案.陸批美「黑吃黑」
位於緬甸、柬埔寨的詐騙園區，近年來陸續傳出誘拐綁架受害者參與詐騙，受害者遍及亞洲甚至全球。其中惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主，中國商人佘智江，在經歷泰國三年關押後，週三(11月12日)由泰國引渡至中國受審。至於KK園區，近期則遭緬甸軍方爆破拆除，但類似的詐騙園區在周邊仍有許多個。至於另一名來自中國的詐騙主嫌陳志，上月中不但遭美英制裁，美方更沒收陳志犯罪所得，總計12萬枚比特幣。北京當局近日發表報告，質疑美方沒收的比特幣恐涉及「國家級駭客組織」的「黑吃黑」行動，案件可能演變為中美之間的角力。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
民生社區「百億都更案」大火！ 中工：釐清原因中
中華工程在台北市民生社區的「百億都更案」工地，昨(13)日晚間發生火警！地下三樓放置的建材和鋼瓶等，不明原因起火燃燒，無人傷亡但現場瀰漫疑似有毒臭味，對此中工回應起火原因正在釐清，將配合調查，不過昨(...華視 ・ 1 天前
最新／台北市民快戴口罩！松山工地竄火 濃煙飄散「這幾區」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導最新消息！今（13）日晚間8時55分台北市松山區健康路325巷的某住宅建案工地竄出濃煙，警消人員獲報趕抵現場時發現，該工地堆放建材、模板、鋼瓶的地下室已然陷入火海，火勢迅速延燒，關係人表示現場無人受困在內；消防人員全力灌救中，以防止火勢繼續蔓延。另外，台北市應變中心也提醒，環保局評估火災產生的濃煙將影響信義、萬華、中正及內湖區，目前已緊急通報區公所透過里鄰系統提醒民眾注意防護，可先緊閉門窗或戴上口罩。民視 ・ 1 天前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
雨傘雙女賊再犯案! 用傘遮擋摸走麵店愛心箱
南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導上個月在高雄，有一家果汁店的零錢筒，被兩名女子，故意用雨傘遮擋行竊，沒想到這對雨傘雙女賊，再度現身犯案，這回遭殃的是位在楠梓的麵店，醬料旁的愛心箱，在兩位女賊光臨後不翼而飛，民眾都認為，竊盜罪恐怕判的太輕，才讓竊嫌敢繼續偷竊。兩名女慣竊，習慣用雨傘遮擋來偷東西，這回再度現身楠梓犯案。（圖／民視新聞）兩名女子，來到楠梓一家麵店用餐，兩人叫了一碗麵，看似到檯子前加醬料，其實眼睛早已盯上，放在桌上的紅色愛心箱。兩人吃完麵，順便觀察地形，接著看準監視器位置，長髮女子裝忙包醬料，短髮女子背對鏡頭，另外一側則拿起雨傘遮擋，迅速將愛心箱裝進袋子中，然後兩人裝沒事離開麵店。受害店家：「然後整個過程她們就是，端著那碗麵就在外面一直加醬料，然後在外面吃再來行竊零錢箱，零錢箱拿完以後又到旁邊等待了一下，然後又回來跟我說我們的麵不錯吃，又要追加包五碗，然後最後才離場這樣。」楠梓分局楠梓所陳暉元：「警方獲報後遂即調閱店內及周邊監視器，目前已鎖定兩名竊嫌，並將通知及到案說明，訊後移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。」兩名女竊嫌是慣犯，10月21號，才在高雄一間蔬果汁店行竊。（圖／民視新聞）即使警方通知到案說明，這兩名竊嫌恐怕也沒在怕，因為上個月21號，這兩名女賊，就到高雄一間蔬果汁店行竊，店裡的零錢筒，不翼而飛，手法雷同，都是拿雨傘，擋住偷錢過程，而這兩名慣竊，隔不到一個月，又再度出手。民眾：「可能判刑可能要再嚴重一點吧，就台灣的那些就是徒刑可能要再增加，然後可能讓他們盡量就是不要這樣子。」民眾：「很過分啊很過分啊，已經有被抓過的話，那我覺得說應該是要有一點悔意啊，不要說又出來又犯那就是毫無悔意啊。」民眾直言，就算被抓了，也很快交保，兩名女賊，當然食髓知味，繼續到處偷錢，在法律無法重判情況下，只能提醒店家多小心，避免成為下一個受害者。原文出處：高雄雨傘雙女賊再度犯案！ 用傘遮擋摸走麵店愛心箱 更多民視新聞報導撐傘擋視線! 鬼祟黑白衣女子 直接抱走店家零錢筒豐原5口命案遺書揭真相！李姓團購主遭求處15年 鄰居：太輕該重判小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光民視影音 ・ 1 天前
文雅畜牧場出產雞蛋驗出芬普尼 檢調帶回負責人說明
彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥殘留芬普尼超標，彰檢9日分案調查，今天上午由檢察官指揮，前往畜牧場及負責人住處等處搜索，採集檢體送驗並查扣相關證物，帶回陳姓負責人及妻子接受調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷遭起訴 12人名單曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導自今年2月間爆出藝人王大陸找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役後，檢警後續於5月、10月展開第二波、第三波搜索行動，包括...FTNN新聞網 ・ 1 天前