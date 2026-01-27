老基隆人的口袋名單，簡單的一麵一湯，卻是吃不膩的道地古早味

基隆小吃接著播出，說是69但其實連那篇騙了不少流量的懶人包，大概我也寫了近100家基隆美食，這裡面多數是我住30多年基隆的回憶，也多數是還能存活的老店，有同樣愛基隆小吃的朋友問：「虎哥還有壓箱寶」？當然有，而且還很多，今天要介紹這家，印象中以前好像在惠隆市場靠劉銘傳路那端？

結論：乾麵油蒽少了點，多了點醬油膏卻不死鹹，廣東麵煮得好，微脆口有麵香，標準好吃的基隆乾麵；黑白切豬舌、生腸都處理的很好，尤其生腸爽脆夠味，桌子的辣椒醬油非常棒；最後是招牌的餛飩湯，餛飩皮略厚，滑口且有咀嚼存在感，甚至是皮香，肉餡單純肉甜沒有調味過的鹹膩，真的非常好吃。

基隆的路其實很好記，大概就是忠孝仁愛信義和平，然後一二三四五六組合....。靠近車站周邊的是仁愛區(藍+紅大圈)，一直沿著基隆的母親河田寮河往東，過了河岸就是中正區(綠)和信義區(棕)。阿福餛飩麵就在愛七路和劉銘傳路中間的仁二路上，下一家來試試附近同樣生意非常好的「巷弄麻將烏龍麵」。

磨花地板加白鐵桌面，也還算是乾乾淨淨，顧店不知是不是老闆的大哥也挺客氣的。

主打的是基隆的乾麵和餛飩湯，當然也可以煮成招牌餛飩麵，另外還有手工福州魚餐和燕丸，可惜沒有綜合湯。

麵條除了基隆招牌廣東麵外，也有細麵的選擇。個人偏好細麵，但唯獨在基隆我一定點廣東麵。也許是因為出了基隆比較嚐不到的關係。

黑白切看起來也處理的很乾淨，據說以前也有白斬雞，但現在好像沒有了?

餛飩餡感覺很純然，沒有過多的調味，問大哥可以不可以拍，他笑著說:「當然可以」。

年紀大了，一麵一湯加兩三樣黑白切，已經是我現在的極限......但純就小吃，我還是喜歡一個人到處走，到處吃，那怕現在已無法像以前那樣連著吃很多攤。

說是廣東麵，但感覺不太像，略窄了一點，也略厚了一些，但微脆的口感和不錯的嚼勁還是頗有水準，上面的醬油膏略厚了點，油蔥也少了些，但整體來說還是好吃的。

有基隆的網友說，這家的乾麵要加丸進的辣椒醬，但這幾年除非是吃天婦羅或是燒賣，不然乾麵我已經不習慣加丸進的辣椒醬了，倒是這家的辣椒醬油配黑白切挺香挺好。

餛飩湯，餛飩皮略厚，滑口且有咀嚼存在感，甚至是皮香，肉餡單純肉甜沒有調味過的鹹膩，真的非常好吃。湯是淡淡的大骨鮮甜、芹菜和蔥花的滋味。

黑白切豬舌、生腸都處理的很好，豬舌一口脆、兩口嫩，口感味道都很到位，生腸更是爽脆夠味，好吃得亂七八糟。

阿福餛飩麵:基隆市仁愛區仁二路43號，電話: 02 2427 8876，營業時間:09:00-20:30(星期三休)

