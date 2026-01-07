老墨：用數據與邏輯玩轉交易

對於一般的投資人來說，選擇權與量化交易彷彿是一道巨大的門檻，許多人想了解卻不知道如何下手。這次很榮幸可以採訪到「老墨」，他將投資視為一場機率與交易的科學，而非直覺的冒險。這次專訪，我們深入探討老墨如何從外商消費品巨頭的職場思維，成功跨入複雜的選擇權與量化交易領域，並建立起一套以科學邏輯為核心的市場觀測體系。

在成為「 老墨 」之前：

在消費品 外商 的思維鍛鍊

老墨分享，在踏入投資之前，他其實在一家全球消費品外商，負責台灣市場的業務。那段時間，對他後來的投資方式影響很深。外商對生意邏輯、市場判斷，甚至資料準確度的要求都非常高，很多事情不是「感覺差不多」就能過關。久而久之，這種凡事講求邏輯、用數據說話的習慣，也自然成了他看待市場的方式。

即使在外商發展順利，老墨也逐漸意識到，台灣的消費品市場相對成熟穩定，節奏偏慢。對一個習慣追求效率，又喜歡用數據驗證結果的人來說，能發揮的空間其實有限。也正是在那時，他開始問自己：有沒有一個地方，能更直接地回應數據帶來的判斷？後來，他把目光轉向金融市場，因為那是一個所有決策幾乎都會立刻反映在結果上的地方。

核心武器：

選擇權與量化 交易 的思維邏輯

老墨常把選擇權形容成一個「工具箱」。他之所以把選擇權納入操作，而不是只做股票買賣，是因為在盤整或高度不確定的行情中，股票能做的選擇其實不多。過去他最困擾的，是必須長時間等待行情發動，卻同時承擔著時間成本；又或者不想賣掉手上的股票，卻還得硬撐市場情緒帶來的下跌。選擇權，剛好補上了這些空白，讓策略不再只剩下「漲或跌」兩種判斷。

權利金與風險邊界：賣方與買方的博弈

在老墨看來，新手對選擇權的恐懼，多半來自對「最壞情況」沒有想像清楚。他強調，工具本身沒有對錯，真正重要的是風險邊界是否明確。當虧損被事先限制在可承受的範圍內，交易就不再是賭輸贏，而是可計算、可承擔的選擇。

進階玩法：為何「股票+選擇權」

老墨強調，單純買股票是「一維投資」，而加入選擇權則是「多維交易」。對小資族而言，透過「持股＋Sell Call(Covered Call)」或「Sell Put」等策略，可以像「收房租」一樣獲取現金流，這不僅能降低持股成本，更能大幅提升長期勝率。這正是他所謂的進階玩法：讓時間站在自己這一邊....閱讀更多

