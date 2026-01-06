老外來台灣念書 認中文不是最難的！台語「學到放棄」

中文被認為是世界上最難的語言之一，不過近日有網友分享，外國朋友實際到台灣來留學，才發現「台語」的難度更在中文之上，且中文至少還有文字可以辨識，台語使用的台羅文卻彷彿天書一樣，文章曝光後讓其他人笑翻，更有人說很多台灣人也不會講台語，可見台語真的比較難。

一名網友近日在PTT八卦板表示，外國朋友為了學習中文來台灣留學，結果發現台灣還有另一個語言「台語」時，驚覺中文竟然不是世界上最難的語言，因為台語的難度明顯更高！

原PO指出，中文只有4個聲調，但台語卻翻了一倍有8個，且中文有文字可以辨識，台語使用的卻是台羅文，根本看不懂在寫什麼東西，讓對方只學了一個月就完全放棄台語了，笑喊「台語是不是真的世界第一難學？」

不少網友認同說「台語真的世界最難」、「一堆台灣人也不會台語啊，可見台語比中文難」、「沒有文字真的是大問題」、「其實常用就簡單了」、「我會講台語，但我真的看不懂台羅文」、「台灣人也寫不出來，只能用諧音表達」、「請正名閩南語台灣腔」、「台語本來就只算是一種方言吧」、「台語沒有文字，只能靠口耳相傳，至於台羅文那種神奇的東西還是算了吧」。

台羅文為「台語羅馬字拼音」，是教育部以拉丁字母拼寫出台語的讀音，又稱教育部羅馬拼音、台羅拼音，除了方便書寫外，也能與漢字共同使用成為「漢羅文」，方便初學者入門。

