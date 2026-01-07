老外列台北3缺點 轟「比不上曼谷」 兩派人吵翻

台北市被譽為最適合遠距工作兼旅遊的「數位游牧天堂」，近日有外國網友發文抨擊，稱這評價被過度吹捧，因為台北房屋老舊、夜市多為油膩食物且國際美食選擇有限，直言相比之下曼谷更具性價比，貼文引發兩派討論，有人認同台北美食不多，且不如曼谷熱鬧、容易交朋友；但也有人指出，環境安全、交通交通，以及周邊山脈、瀑布與野溪溫泉等自然景觀，才是吸引人的關鍵。

台北被吹捧過頭

一名外國網友在論壇Reddit分享，聽說台北是「數位游牧天堂」，他原本很期待，但實際來了卻認為被吹捧過頭，因為台北屋況普遍不佳，牆壁發霉、淋浴間緊貼馬桶，租金不低，且許多房東不願租給外國人；此外，夜市多為觀光陷阱，每攤幾乎都是油炸食物，而國際美食選擇有限，想找到不貴的墨西哥或中東料理很難。

廣告 廣告

曼國更具性價比

不過，他也指出台北的優點，包括捷運方便、自行車道規劃完善，以及超商食物美味且便利。他建議，如果考慮做為數位游牧的目的地，泰國曼谷可能更具性價比，不僅生活成本相對低，社交生活也更豐富。

這篇貼文在網路上引發兩派討論。一些網友認同原PO的觀點，表示實際居住後，台北的美食確實不多、種類有限，甚至有人拿曼谷比較，直言曼谷國際化程度高、交友容易，夜生活也更豐富。

夜生活 VS 安全便利賞美景

不過，也有網友認為台灣以本土美食聞名，且台北適合數位游牧的主要原因，是生活環境安全，在咖啡廳辦公臨時離開座位，也不用擔心物品被偷。此外，不是每個人都偏好夜生活，不少外國人表示，他們喜歡台北最大的原因，是享受都市便利的同時，周末仍能輕鬆前往附近的山脈、瀑布或野溪溫泉，享受美麗的自然景觀。

英國知名文化刊物《Time Out》去年發布「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」排行，台北市高居第1名，其次依序為泰國清萊、烏拉圭蒙德維的亞、義大利威尼斯、馬來西亞檳城，而泰國曼谷則排第31名。

更多中時新聞網報導

新生跌破11萬 全教總籲降班級人數

NBA》尼克負活塞31分 老闆竟目標冠軍

周蕙身體亮紅燈 每2個月抽血檢查