老外定居台灣超痛苦！他曝4大生活難熬原因 一票人調侃：歐美天龍人

生活中心／王文承報導

一名外籍男子原本對台灣的美好想像逐漸被現實沖淡，並整理出幾個讓他覺得「住起來很難熬」的原因。（圖／資料照）

台灣擁有豐富多樣的美食和溫暖的人情味，吸引了許多外國人慕名而來，也讓不少人選擇在此定居。不過，長期居住的感受往往與短期旅遊截然不同。一名外籍男子分享自己來台定居後的生活落差，他表示，原本對台灣的美好想像逐漸被現實沖淡，並整理出幾個讓他覺得「住起來很難熬」的原因，貼文曝光後，引發網友熱議。

老外定居台1年曝4大難熬原因



一名外籍男子在社群平台《Reddit》發文指出，過去多次來台旅行時，他對台灣的友善氣氛、交通便利與舒適生活節奏印象深刻，因此決定搬來定居，並在補習班擔任教師。然而，長期生活後，他發現旅遊與居住的感受差距遠比想像中大。

廣告 廣告

原PO表示，他最不適應的是人際與職場氛圍。由於台灣年輕人常沉浸在網路世界，日常互動較冷淡；而他工作的補習班也存在明顯距離感，同事有時連基本招呼都不太打，使他一直無法真正融入團體。

此外，他還提到日常生活的其他壓力，包括部分人的互動方式表面客氣、實際上保持疏離，偶爾還會遇到帶有較勁意味的提問，讓他感到不舒服。物價也是衝擊之一，雖然台灣小吃平價，但超市採買成本偏高，加上夏季長期濕熱悶黏，使不適感日積月累。

原PO也承認，台灣仍有令他喜歡的地方，例如某些地區的山景以及便利的生活機能，但這些優點仍難以完全抵銷每天的疲憊與不悅。

貼文轉發到網路論壇《PTT》後，引起兩派網友論戰。一部分網友認為，確實，實話總是傷人」、「蠻中肯的阿」、「太誠實」、「同路人+1」、「其實蠻貼切的」。

但也有人持不同看法，「在歐美混不下去」、「就沒專業的白魯」、「在補習班工作？白魯蛇就是來台灣就有這種工作啊，有才調也可以去Google」、「還要人家主動打招呼，你誰啊你」、「東方地獄不是你們這種歐美天龍人能待的」、「顯然是因為他沒抓到財富密碼，不知道外國人在台灣很吃香」、「是文化衝擊吧，旅遊跟生活是不一樣的」、「補習班工作，原來是個能靠母語謀生的魯蛇啊」。

更多三立新聞網報導

週休三日有希望？！勞動部長洪申翰這樣說

香港生來台北驚覺「生活壓力大」：薪水4、5萬撐不住 一票人揭背後真相

洪申翰坦言是外送重用使用者 勞動部長揭1關鍵外送平台無漲價理由

比官網便宜超多！好市多上架「蘋果最新配件」 一票會員瘋搶：超划算

